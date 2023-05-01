Невероятное цветение цветов сирени привлекает внимание не только ярким внешним видом, но и невероятным запахом. Видов сирени насчитывают около 30, и многие из них выращиваются в парках и садах.

В культуре кустарник сирень используют как декоративное растение, а также для защиты и укрепления склонов, подвергающихся размывам. Как растет сирень: когда она начинает и заканчивает цвести – читайте в материале.

Когда начинает и заканчивает цвести сирень

Если погода не радует теплом, сирень расцветает в конце мая или начале июня. Но если весна ранняя и теплая, цветы на кустах могут появиться в конце апреля. Длительность цветения всего куста – месяц. Большинство популярных сортов цветут не больше 40 дней. Важно, что начинающие сорта начинают цвести ближе к концу мая, а прекращают данный процесс в конце июня.

В каком возрасте начинает цвести сирень

Если вы хотите дождаться цветения, то нужно набраться терпения. Ведь кустарник должен накопить силы, чтобы зацвести. Как правило, в сирени это происходит до 5-8 лет. После этого сирень будет радовать вас пышным цветением еще десятки лет подряд.

Сколько растет сирень до цветения

Цветущее растение формируется примерно в первые четыре-пять лет.

Старый, ослабленный сиреневый куст с мелкими цветками, при этом, можно омолодить.

В первую очередь аккуратно выпиливают старые стволы с отслаивающейся корой.

Сколько лет цветет сирень

То, сколько цветет сирень, напрямую связано с климатом, в котором ему приходится расти. Лучшим местом в таком случае является участок свободно доступный для солнечного света. Важно, что при этом растение очень неприхотливо и не требует специального ухода.

Может расти на любых типах почв, но лучше всего, если земля будет суглинистая и обильно обогащена гумусом.

Этот кустарник хорошо развивается и может активно цвести в наиболее подходящих ему местах. Если перед посадкой подготовить почву, внести необходимые минералы и органику, можно добиться максимального эффекта и увеличить время цветения сирени. Сирень растет и цветет в течение десятков лет.

Как часто цветет сирень

Сирень цветет раз в год. Однако бывает, что теплая осень провоцирует естественные аномалии, когда осенью деревья зацветают и плодоносят вторично в год.

Ученые связывают это аномальное явление с резкими перепадами температурного режима, когда дневная жара резко сменяется ночным похолоданием.

Второе цветение деревьев может спровоцировать также длительный период засухи, после которого выпадают сильные дожди. Но на этот раз зацветают не все бутоны, а только самые активные. Чаще из-за потепления и резких перепадов температуры повторно цветут не только сирень, но и каштаны, магнолии, вишни и яблони.