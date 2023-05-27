Антуриум, или как его еще называют в народе цветок Мужское счастье – достаточно прихотливый вазон. На его рост и развитие влияют многие факторы, а при их отсутствии растение начинает плохо развиваться и даже может погибнуть. Как ухаживать за Мужским счастьем — Фактам ICTV объяснила эксперт по растениям Лилиана Лавринец.

Почему у Мужского счастья желтеют листья

Неправильный полив и недостаток питательных элементов для Антуриума могут стать причиной желтых листьев. Важно не только подходящий график, но и даже качество воды.

— Я использую дождевую воду и ту, которая была отстояна сутки. Кроме того, я добавляю туда немного лимонной кислоты – все как он любит. Для Антуриума подойдет также талая или дождевая вода. Вместо лимонной кислоты можно добавить уксус, но в такой дозировке, чтобы кислинка не ощущалась на вкус. Температура воды должна быть не ниже 24 градусов, — советует знаток растений.

Следующей причиной, почему у Мужского счастья желтеют листья — нехватка питательных веществ. Важнейшим из них для Антуриума является азот. При его недостатке вазон отстает в росте и развитии, желтеют кончики листьев, а молодые побеги бледнеют.

Если Антуриуму не хватает серы и железа, то начинают желтеть листья. Дело в том, что железо требуется Антуриуму, как катализатор при синтезе хлорофилла. Решить эту проблему поможет удобрение с содержанием азота, серы и железа.

Почему у Антуриума сохнут листья

Если вы столкнулись с проблемой сухих листьев у цветка Мужское счастье, то знайте, что это из-за освещения. Оно является важным критерием в уходе за Антуриумом. Дело в том, что растение не переносит прямых солнечных лучей, которые способны обжечь листья.

Еще одной причиной сухих листьев у Антуриума могут быть вредители – щитовка, тля, паутинные клещи и т.д.

— Чтобы решить эту проблему, нужно сначала промыть растение под душем при температуре не выше 40 градусов, а затем обработать препаратом от той или иной болезни, — советует Лавринец.

Еще одной проблемой, с которой вы можете столкнуться – это загнивание корней. Оно происходит как следствие регулярного затопления растения во время полива.

Почему у Мужского счастья чернеют листья – что делать

Проблема черных листьев у Антуриума свидетельствует о том, что нарушен полив. Эксперт по растениям отмечает, что не нужно поливать растение чаще, чем 2 раза в неделю летом и один раз в неделю зимой.

Еще одной причиной черных листьев у Мужского счастья может быть дисбаланс удобрения – мало или наоборот слишком много дополнительного питания.

– Но ведь черные пятна – это ожоги. Потому что Антуриум не любит прямые солнечные лучи – вот и как результат ожоги! А ожоги, к сожалению, ничем не лечатся. Если только заметили, что у Мужского счастья чернеют листья, переставьте растение в более затемненное место, — говорит Лавринец.

Как правильно ухаживать за Антуриум

Уход Антуриума состоит в трех основных пунктах – полив, опрыскивание и правильное размещение.

Поэтому нужно соблюдать правила полива, изложенные выше. Опрыскивать цветок Мужское счастье нужно три раза в неделю.

Также следите за правильным местом размещения растения – там не должно быть прямых солнечных лучей.

Как часто нужно поливать Антуриум

Цветок Мужское счастье нужно поливать 2 раза в неделю летом и один раз в неделю зимой.

Знаток растений советует следить за тем, чтобы почва не была сухой или слишком влажной, ведь последнее ведет к загниванию корней.

Как правильно пересаживать Мужское счастье

Важно заниматься пересадкой Антуриума в тот период, когда вазон не цветет. Это обязательное правило для всех растений.

Чтобы пересадить Мужское счастье нужно для начала вынуть вазон из горшка вместе с корнями и старым дренажем. Затем следует промыть корни под душем. Температура воды должна быть не выше 45 градусов.

Далее берем емкость на пару сантиметров больше предыдущей, обязательно пластмассовую, и кладем снизу дренаж. Далее насыпаем универсальную почву и сажаем Антуриум.

После этого растение нужно немного полить. И не забудьте опрыскать его. Далее – ухаживайте за Антуриум согласно вышеуказанным рекомендациям и пусть это растение приносит вам счастье и радость.