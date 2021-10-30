Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым и быстрым рецептом оладьев из тыквы.

В Instagram он опубликовал видео, в котором показал пошаговое приготовление. Как приготовить тыквенные оладьи — далее в материале.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

сахар — две столовые ложки;

безлактозное молоко — 300 мл;

два куриных яйца;

разрыхлитель;

тыква — 100 г;

молотое кофе — 5 г;

ванильный сахар;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Вначале необходимо соединить сухие ингредиенты — муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар. Перемешать их. После вбить два яйца и добавить молотый кофе. Добавить тыкву измельченную на крупной терке. Добавить немного подсолнечного масла и влить безлактозное молоко. После хорошо все перемешать блендером. Нагреть сковородку и обжаривать с двух сторон до румяной корочки.

— Они как солнышко на тарелке. Очень уютные и романтичные… Ешьте с медом или топленным сливочным маслом, — рекомендует Клопотенко.

Также шеф-повар объяснил, почему в этом рецепте стоит отдать предпочтение безлактозному молоку. По его словам, оно слаще обычного и очень подходит к этим оладкам.

Ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу на молоке с пшеном. Рецептом поделилась ведущая реалити Ревизоры на пороге на Новом канале Анна Жижа.

Для этого легкого блюда понадобиться всего лишь тыква, пшено, молоко и сливочное масло. Детальный рецепт и как приготовить — читайте на Фактах ICTV.