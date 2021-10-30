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Идеальный завтрак: пошаговый рецепт тыквенных оладьей

30 октября 2021, 07:00 Каріна Зуєва
Идеальный завтрак: пошаговый рецепт тыквенных оладьей

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым и быстрым рецептом оладьев из тыквы.

В Instagram он опубликовал видео, в котором показал пошаговое приготовление. Как приготовить тыквенные оладьи — далее в материале.

Ингредиенты:

  • мука — 300 г;
  • сахар — две столовые ложки;
  • безлактозное молоко — 300 мл;
  • два куриных яйца;
  • разрыхлитель;
  • тыква — 100 г;
  • молотое кофе — 5 г;
  • ванильный сахар;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления:

  1. Вначале необходимо соединить сухие ингредиенты — муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар. Перемешать их.
  2. После вбить два яйца и добавить молотый кофе.
  3. Добавить тыкву измельченную на крупной терке.
  4. Добавить немного подсолнечного масла и влить безлактозное молоко.
  5. После хорошо все перемешать блендером.
  6. Нагреть сковородку и обжаривать с двух сторон до румяной корочки.

— Они как солнышко на тарелке. Очень уютные и романтичные… Ешьте с медом или топленным сливочным маслом, — рекомендует Клопотенко.

Также шеф-повар объяснил, почему в этом рецепте стоит отдать предпочтение безлактозному молоку. По его словам, оно слаще обычного и очень подходит к этим оладкам.

Ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу на молоке с пшеном. Рецептом поделилась ведущая реалити Ревизоры на пороге на Новом канале Анна Жижа.

Для этого легкого блюда понадобиться всего лишь тыква, пшено, молоко и сливочное масло. Детальный рецепт и как приготовить — читайте на Фактах ICTV.

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