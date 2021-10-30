Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым и быстрым рецептом оладьев из тыквы.
В Instagram он опубликовал видео, в котором показал пошаговое приготовление. Как приготовить тыквенные оладьи — далее в материале.
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- сахар — две столовые ложки;
- безлактозное молоко — 300 мл;
- два куриных яйца;
- разрыхлитель;
- тыква — 100 г;
- молотое кофе — 5 г;
- ванильный сахар;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Вначале необходимо соединить сухие ингредиенты — муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар. Перемешать их.
- После вбить два яйца и добавить молотый кофе.
- Добавить тыкву измельченную на крупной терке.
- Добавить немного подсолнечного масла и влить безлактозное молоко.
- После хорошо все перемешать блендером.
- Нагреть сковородку и обжаривать с двух сторон до румяной корочки.
— Они как солнышко на тарелке. Очень уютные и романтичные… Ешьте с медом или топленным сливочным маслом, — рекомендует Клопотенко.
Также шеф-повар объяснил, почему в этом рецепте стоит отдать предпочтение безлактозному молоку. По его словам, оно слаще обычного и очень подходит к этим оладкам.
Ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу на молоке с пшеном. Рецептом поделилась ведущая реалити Ревизоры на пороге на Новом канале Анна Жижа.
Для этого легкого блюда понадобиться всего лишь тыква, пшено, молоко и сливочное масло. Детальный рецепт и как приготовить — читайте на Фактах ICTV.