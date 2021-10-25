Украинская блогерша Алина Шаманская (Ханумак) поделилась рецептом безе. Это воздушный десерт, который напомнит детство и подарит невероятное удовольствие.

Алина отметила, что ее любовь к безе возникла еще в школьные времена. Она всегда покупала этот десерт и наслаждалась, растягивая удовольствие.

Безе является легким в приготовлении, поэтому его сможет приготовить даже начинающий кулинар.

Ингредиенты:

4 белка (обязательно следите, чтобы не попала капля желтка, поскольку она все испортит).

300 г сахара.

капля лимонного сока

Приготовление:

Взбейте миксером белки до пиков. В процессе постепенно добавляйте сахар.

Противень застелите пергаментной бумагой для выпечки или немного смажьте маслом.

С помощью ложки или кондитерского шприца выложите безе на противень.

Поставьте безе в духовку и сушите при температуре 130-150 градусов в режиме — конвекция. Время приготовления зависит от размера безе и духовки. В среднем, сушить необходимо в течение одного часа.

Алина Шаманская рекомендует дополнительно приготовить крем Шарлотт для того, чтобы безе смаковало еще лучше.

Ингредиенты для крема Шарлотт:

110 г молока.

желток.

180 г сахара.

200 г сливочного масла 82,5%.

1 уп ванилина.

Приготовление:

В небольшую кастрюлю вливаем молоко, добавляем желток и тщательно перемешиваем.

Добавляем сахар, перемешиваем. Ставим на плиту, на маленьком огне перемешиваем, чтобы сахар растворился.

Доводим сироп до кипения, варим 2-3 минуты.

Переливаем сироп в отдельную емкость и накрываем пищевой пленкой. Даем сиропу остыть до комнатной температуры.

В отдельную емкость кладем мягкое сливочное масло и ванилин. Взбиваем миксером семь минут. Затем по одной столовой ложке добавляем сироп и продолжаем взбивать.

С помощью готового крема склеиваете частицы безе и ставите в холодильник на ночь.

Недавно Эктор Хименес-Браво делился рецептом тирамису. Это итальянское блюдо, которое в классическом виде подается охлажденным к кофе эспрессо.

Первая порция знаменитого десерта была приготовлена еще в конце XVII века.

Сегодня существует множество вариаций приготовления тирамису, но основой классического рецепта является сыр маскарпоне, печенье Савоярди, кофе и какао.