Украинская блогерша Алина Шаманская (Ханумак) поделилась рецептом безе. Это воздушный десерт, который напомнит детство и подарит невероятное удовольствие.
Алина отметила, что ее любовь к безе возникла еще в школьные времена. Она всегда покупала этот десерт и наслаждалась, растягивая удовольствие.
Безе является легким в приготовлении, поэтому его сможет приготовить даже начинающий кулинар.
Ингредиенты:
- 4 белка (обязательно следите, чтобы не попала капля желтка, поскольку она все испортит).
- 300 г сахара.
- капля лимонного сока
Приготовление:
- Взбейте миксером белки до пиков. В процессе постепенно добавляйте сахар.
- Противень застелите пергаментной бумагой для выпечки или немного смажьте маслом.
- С помощью ложки или кондитерского шприца выложите безе на противень.
- Поставьте безе в духовку и сушите при температуре 130-150 градусов в режиме — конвекция. Время приготовления зависит от размера безе и духовки. В среднем, сушить необходимо в течение одного часа.
Алина Шаманская рекомендует дополнительно приготовить крем Шарлотт для того, чтобы безе смаковало еще лучше.
Ингредиенты для крема Шарлотт:
- 110 г молока.
- желток.
- 180 г сахара.
- 200 г сливочного масла 82,5%.
- 1 уп ванилина.
Приготовление:
- В небольшую кастрюлю вливаем молоко, добавляем желток и тщательно перемешиваем.
- Добавляем сахар, перемешиваем. Ставим на плиту, на маленьком огне перемешиваем, чтобы сахар растворился.
- Доводим сироп до кипения, варим 2-3 минуты.
- Переливаем сироп в отдельную емкость и накрываем пищевой пленкой. Даем сиропу остыть до комнатной температуры.
- В отдельную емкость кладем мягкое сливочное масло и ванилин. Взбиваем миксером семь минут. Затем по одной столовой ложке добавляем сироп и продолжаем взбивать.
- С помощью готового крема склеиваете частицы безе и ставите в холодильник на ночь.
Недавно Эктор Хименес-Браво делился рецептом тирамису. Это итальянское блюдо, которое в классическом виде подается охлажденным к кофе эспрессо.
Первая порция знаменитого десерта была приготовлена еще в конце XVII века.
Сегодня существует множество вариаций приготовления тирамису, но основой классического рецепта является сыр маскарпоне, печенье Савоярди, кофе и какао.