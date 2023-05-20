Сезон малины в Украине не за горами, ведь ранние сорта появляются в конце июня, а более поздние — в июле-августе. Именно тогда на огороде в колючих кустарниках можно увидеть красные и вкусные ягодки. Но помехой вкусному урожаю могут стать вредители, которые часто заводятся в малине. Как избавиться от червей в малине – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Откуда в малине появляются червяки, можно ли есть такую ягоду и как избавиться от червей в малине — Факты ICTV расспросили нашего постоянного эксперта по растениям Лилиану Лавринец.

Можно ли есть малину с червями

Частый страх людей, которые знают, что в малине могут жить черви, это случайно полакомиться ими вместе с красной ягодкой. Но не нужно впадать в панику от этого, ведь черви – это чистый протеин и белок. И некоторые народы, страны, такие как азиатские, употребляют их в своем рационе постоянно. Более того, сейчас в европейских супермаркетах вы можете приобрести фасованных червей, которых уже окрестили едой будущего. Так, в Дании, например, есть целая ферма по выращиванию червей.

– Всякое бывает, и часто человек может съесть малину с червем, здесь ничего страшного нет. Он также переварится в вашем желудке, и токсичности от этого не будет. Давайте вспомним детство – разве тогда кто-то смотрел в малину, есть ли там черви или нет, ели и все. Но все же лучше пересматривать, есть ли в яготках вредители или нет, — говорит эксперт.

Но если малина с червями – для вас не лакомство, то далее Факты ICTV расскажут, о причинах их появления, а также о способах навсегда избавиться от червей в малине на собственном огороде.

Откуда появляются черви в малине?

Черви в малине появляются, поскольку личинки вредителей живут рядом с ягодами. Они зимуют на опавших листьях и в верхнем слое почвы. Личинки также очень любят загущенные посадки и сорняки в междурядьях и под кустами малины. Именно поэтому очень важно убирать остатки растений после сбора урожая и не использовать их в качестве укрытия малинника.

Однако переносчиками вредителей могут быть также ветер, птицы и другие насекомые. К примеру, тлю на деревья и кустарники весной разносят муравьи. Кстати, мы раньше писали, как избавиться от муравьев на огороде, чтобы они не заражали ваши растения.

Таким образом, когда на улице теплеет, черви из своих укрытий вылезают наружу. Во время цветения малины они поселяются в цветах растения и размножаются, живут там, а затем питаются вкусной малиной.

Как избавиться от червей в малине

Бороться с червями в малине нужно до того, как самка насекомого отложит яйца в бутоне или завязи. Поэтому для начала необходимо убрать возле малины, забрать все опавшие листья, различные сорняки. Это все снижает риск заражения червями.

Кроме того, Лавринец советует еще до раскрытия почек весной обработать кусты 3% бордоской жидкостью. Это водный раствор сульфата меди и извести, часто используемый для обработки растений на огороде, в том числе и малины. Его можно приобрести на рынке или в специализированном магазине.

Также есть другие методы:

Нужно опрыскивать малину от червей горчичным настоем. Для этого до консистенции сметаны разведите 100 грамм порошка в воде, процедите и опрыскайте малину. Еще одна микстура против червей в малине – содовый раствор. Нужно развести 2 столовые ложки на 10 литров кипятка и опрыскать малину после охлаждения смеси. Но этот метод повторять не чаще одного раза в 7 дней.

А еще рядом с малиной можно посадить лук или чеснок. Эти растения способны отпугивать вредителей. Частично ту же функцию способны выполнить растения, обладающие насыщенным и пряным ароматом — базилик, сельдерей, кориандр (кинза) или декоративные цветы — петуния, пионы и т.д.

Не следует игнорировать и другие правила соседства. Например, не нужно выращивать малину возле ежевики, так как у них общие вредители. Так что если заболеет она, то подтянет к себе и малину.

Не стоит высаживать малину и на участке, где до этого росли пасленовые культуры (баклажаны, картофель, томаты, сладкий или горький перец), а также клубника и земляника.

– Чтобы иметь меньше хлопот, сажайте ремонтантные сорта малины – они реже поражаются вредителями, в том числе червями, – говорит Лавринец.

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И главное – не переборщите с удобрениями, ведь перегной и компост – частые источники заражения грядок и сада вредителями. Их нужно вводить дозировано и по возможности совмещать с обработкой почвы современными биопрепаратами для борьбы с вредителями.

Не игнорируйте и подрезание кустарников малины, ведь на участках с загущенной посадкой вредители чувствуют себя, как дома, и быстро размножаются.

Не избегайте и такой меры, как регулярная прополка сорняков, поскольку это еще одна частая причина заражения участка вредными насекомыми и клещами.