Сезон малини в Україні не за горами, адже ранні сорти з’являються десь наприкінці червня, а більш пізні – у липні-серпні. Саме тоді на городі в колючих кущах можна вгледіти червоненькі та дуже смачні ягідки. Але на заваді прекрасному врожаю можуть стати хробаки, які часто заводяться у малині. Як позбутися хробачків у малині – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Звідки у малині з’являються хробачки, чи можна їсти таку ягоду, а також як позбутися хробаків – Факти ICTV розпитали у нашого постійного експерта з рослин Ліліани Лавринець.

Чи можна їсти малину з хробаками

Частий острах людей, які знають, що у малині можуть жити хробаки, це випадково поласувати ними разом з червоною ягідкою. Але не потрібно впадати у паніку від цього, адже хробаки – це чистий протеїн та білок. І деякі народи та країни, як-от в азійські, мають їх у своєму раціоні постійно. Ба більше, нині в європейських супермаркетах ви можете придбати фасованих хробаків, яких вже охрестили їжею майбутнього. Так, у Данії, наприклад, є ціла ферма з вирощування хробаків.

– Всяке буває, і часто людина може з’їсти малину з хробаком, тут нічого страшного немає. Він також перевариться у вашому шлунку, і токсичності від того не буде. Згадаймо дитинство – хіба тоді хтось дивився на малину, чи є там хробаки чи ні, їли і все. Але все ж таки краще передивлятись, чи є у ягідках хробаки, – каже експерт.

Але якщо малина з хробаками – для вас не ласощі, то далі Факти ICTV розкажуть про причини їх появи, а також способи назавжди позбутися хробаків у малині на власному городі.

Звідки з’являються хробаки в малині?

Хробаки в малині з’являються, оскільки їхні личинки живуть поруч з ягодами. Вони зимують на опалих листках та у верхньому шарі ґрунту. Личинки також дуже люблять запущені посадки і бур’яни у міжряддях і під кущами малини. Саме тому дуже важливо прибирати всі рослинні залишки після збору врожаю і не використовувати їх як укриття малиннику.

Проте переносниками шкідників можуть бути також вітер, птахи і навіть інші комахи. Наприклад, тлю на дерева і чагарники весною розносять мурашки. До речі, ми раніше писали, як позбутися мурах на городі, щоб вони не заражали ваші рослини.

Тож коли на вулиці теплішає, хробаки зі своїх сховищ виповзають назовні. А під час цвітіння малини вони поселяються у квітах рослини та розмножуються, живуть там, а потім харчуються смачною малиною.

Як позбутися хробаків у малині

Боротися з хробаками у малині потрібно до того, як самка комахи відклала яйця у бутоні або зав’язі. Тож для початку необхідно прибрати біля малини, забрати все опале листя, різні бур’яни. Це все знижує ризик зараження червами.

Крім того, Лавринець радить ще до розкриття бруньок навесні обробити кущі 3% бордоською рідиною. Це водний розчин сульфату міді та вапна, який часто використовують для обробки рослин на городі, зокрема й малини. Його можна придбати на ринку або у спеціалізованій крамниці.

Також є інші методи:

Потрібно оприскувати малину від хробаків гірчичним настоєм. Для цього до консистенції сметани розведіть 100 грамів порошку у воді, процідіть та і обприскайте малину. Ще одна мікстура проти хробаків у малині – содовий розчин. Потрібно розвести 2 столові ложки на 10 літрів окропу і обприскати малину після охолодження суміші. Але цей метод повторювати не частіше, ніж раз на 7 днів.

А ще, поруч з малиною можна посадити цибулю або часник. Ці рослини здатні відлякати шкідників. Частково ту саму функцію можуть виконати рослини, що мають насичений і пряний аромат – базилік, селера, коріандр (кінза) або декоративні квіти — петунія, півонії тощо.

Не варто ігнорувати й інші правила сусідства. Наприклад, не треба вирощувати малину біля ожини, адже у них спільні шкідники. Тож якщо захворіє вона, то підтягне до себе і малину.

Не варто висаджувати малину і на ділянці, де до цього росли пасльонові культури (баклажани, картопля, томати, солодкий або гіркий перець), а також полуниця й суниця.

– Щоб мати менше клопоту, садіть ремонтантні сорти малини – їх рідше вражають шкідники, зокрема й хробаки, – каже Лавринець.

Читайте також: Як садити полуницю вусиками та що для цього потрібно

І головне – не перестарайтеся з добривами, адже перегній і компост — часте джерело зараження грядок та саду шкідниками. Їх потрібно вводити дозовано і за можливості, поєднувати з обробкою ґрунту сучасними біопрепаратами для боротьби зі шкідниками.

Не ігноруйте і підрізання кущів, адже на ділянках із загущеною посадкою шкідники почуваються як вдома, тож швидко розмножуються.

Не уникайте й такого заходу, як регулярне прополювання бур’янів, оскільки це ще одна часта причина зараження ділянки шкідливими комахами та кліщами.