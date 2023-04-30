Клубника принадлежит к семейству многолетних растений. Вопреки своей популярности среди огородников и садоводов, она имеет множество нюансов посадки и выращивания. Как сажать клубнику усами – читайте в материале.
Как сажать клубнику усами: основные правила подготовки
В первый год усы удаляют с каждого куста, а после того, как плоды созревают, выбирают крепкие кустики, отличающиеся крупными ягодами. Это делают для того, чтобы использовать для размножения клубники с помощью усов.
Такие кусты называются в народе маточными. На следующий год не допускают появления ягод на маточных кустах. Для этого удаляют все бутоны до того, как наступит период цветения. Лучшее время для пересадки – весна и начало лета.
В течение месяца на маточных кустах появятся усы, на которых будут завязываться розетки. Большие розетки, расположенные рядом с материнским кустом, имеют ветвящиеся корни и используются, чтобы развести рассаду и чтобы клубника размножалась. Для размножения используются большие розетки, расположенные рядом с материнским кустом.
Остальные усы не используют для дальнейшего размножения, поэтому их обрезают острыми ножницами, сделав косой срез. Лучше удалять усы не один раз, а несколько раз за сезон.
Способы посадки клубники усами
Варианты размножения клубники:
- При использовании стаканчиков (или горшков).
- Высадка прямо на грядки.
Как размножать клубнику усами в горшках: инструкция
- Приготовьте небольшие стаканчики или горшки.
- Наполните удобрением (например, торфом).
- Посадите розетку в горшок. Рассаду оставьте на участке, зарыв в грунт.
- Отросток поливайте каждый день. Следите за тем, чтобы не появлялись лужи (например, после дождя).
Как размножать клубнику усами на грядках
- Подготовьте почву. На грядку выложите торф и опилки (удобрения для клубники).
- Заглубите розетки в землю. При этом хвостик должен хорошо просматриваться в почве, а розетка над землей.
- Поливайте и следите за клубникой время от времени.
Важные нюансы посадки клубники усами
- Нужно, чтобы грядка была на ровном участке. Поблизости не должно быть деревьев. Ведь клубника – светолюбивое растение, при небольшом количестве солнечного света ягоды будут мелкими и несладкими.
- Используйте почву, в составе которой много песка. Глинистый грунт создаст заболоченность, что приведет к гниению корней.
- Перед посадкой уберите сорняк вместе с корневищем. Если участок не очищен, это повлияет на качество роста клубники и урожая.
- Перекопайте землю на глубину 25 сантиметров
- Высаживайте кусты на грядку во влажную погоду.
- Ширина грядки – примерно 1 метр.