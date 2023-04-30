Клубника принадлежит к семейству многолетних растений. Вопреки своей популярности среди огородников и садоводов, она имеет множество нюансов посадки и выращивания. Как сажать клубнику усами – читайте в материале.

Как сажать клубнику усами: основные правила подготовки

В первый год усы удаляют с каждого куста, а после того, как плоды созревают, выбирают крепкие кустики, отличающиеся крупными ягодами. Это делают для того, чтобы использовать для размножения клубники с помощью усов.

Такие кусты называются в народе маточными. На следующий год не допускают появления ягод на маточных кустах. Для этого удаляют все бутоны до того, как наступит период цветения. Лучшее время для пересадки – весна и начало лета.

В течение месяца на маточных кустах появятся усы, на которых будут завязываться розетки. Большие розетки, расположенные рядом с материнским кустом, имеют ветвящиеся корни и используются, чтобы развести рассаду и чтобы клубника размножалась. Для размножения используются большие розетки, расположенные рядом с материнским кустом.

Остальные усы не используют для дальнейшего размножения, поэтому их обрезают острыми ножницами, сделав косой срез. Лучше удалять усы не один раз, а несколько раз за сезон.

Способы посадки клубники усами

Варианты размножения клубники:

При использовании стаканчиков (или горшков). Высадка прямо на грядки.

Как размножать клубнику усами в горшках: инструкция

Приготовьте небольшие стаканчики или горшки. Наполните удобрением (например, торфом). Посадите розетку в горшок. Рассаду оставьте на участке, зарыв в грунт. Отросток поливайте каждый день. Следите за тем, чтобы не появлялись лужи (например, после дождя).

Как размножать клубнику усами на грядках

Подготовьте почву. На грядку выложите торф и опилки (удобрения для клубники). Заглубите розетки в землю. При этом хвостик должен хорошо просматриваться в почве, а розетка над землей. Поливайте и следите за клубникой время от времени.

Важные нюансы посадки клубники усами