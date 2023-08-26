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Бесперебойник при отключениях света: мощность, время работы и что докупить

26 августа 2023, 11:20
Малиновская Ангелина редактор ленты
Бесперебойник при отключениях света: мощность, время работы и что докупить
Источник: Depositphotos

Бесперебойник является отличным решением, если в вашем доме время от времени отключают свет. Он обеспечивает непрерывное электропитание, повышает качество и стабилизирует его параметры. Но что будет, если подключить бесперебойник к холодильнику, и как он при этом будет работать — читайте в материале Фактов ICTV.

Украинцы готовятся к осенне-зимнему периоду, так как и власти, и эксперты предупреждают – возможен повтор энергетического террора Россией. Особенно волнительным вопросом во время перепадов электроэнергии является сохранность приборов. Хорошим решением может стать бесперебойник. Но можно ли его использовать для холодильника, а также какой мощности он должен быть и как долго обеспечит работу техники  –  расспросили экспертов по электротехнике.

Можно ли использовать источник бесперебойного питания для холодильника

Да, для холодильника бесперебойник станет отличным решением, если вы опасаетесь перепадов напряжения в сети. Но помните, что выбирать источник бесперебойного питания нужно с чистой синусоидой.

Чтобы холодильник работал при отключениях света одного инвертора мало, понадобится еще и аккумулятор.

— У вас идет вилка от холодильника, которая включается в бесперебойник. Инвертор подключен к аккумулятору. Также нужна зарядка и контроль вольтажа аккумулятора, чтобы он, если ставите автомобильно-кислотный аккумулятор, не падал ниже 11,5-11,8 по вольтажу. Как только видите этот показатель – отключаете его и ставите на зарядку, — отмечает эксперт одного из магазинов техники для дома.

Фото: depositphotos

По словам специалиста, есть умные бесперебойники, по типу EcoFlow, которые на специальном табло показывает заряд батареи. Но эти данные, как правило, являются некорректными, поскольку при показателе в 50% заряда батареи аккумулятор может быть просажен на 10,5 по вольтажу. А такой неправильный ориентир может привести к несвоевременной зарядке и, как следствие, — к поломке прибора.

Какой мощности нужен бесперебойник для холодильника

Следует выбирать бесперебойник с выходной мощностью минимум на 15% больше мощности подключенного холодильника. Таким образом она должна составлять не 250 Вт, а минимум — 1500-2000 Вт, а то и больше.

— Есть инверторы, которые преобразовывают с 12 Вт на 220 Вт. Но там у вас чистой подачи мощности бесперебойника из того, что написано, должно быть не меньше 2 кВт, что составляет 2000 Вт. Так как при запуске холодильника нужен мощный бесперебойник, потому что и те холодильники, которые были 30 лет назад, и те, которые сейчас, чаще всего имеют запуск 1700-1800 Вт, — говорит эксперт.

Сколько будет работать холодильник от бесперебойника

Сам бесперебойник без света функционирует более 2,5 суток (средняя нагрузка 500 Вт). 1 кВт нагрузки продержится 36 часов. Но стоит понимать, что холодильник, как и любой другой прибор, от бесперебойника работать не будет.

Инвертор обеспечивает недолговременное питание электроприборов в случае отключения света. К примеру, дает возможность сохранить документ и безопасно отключить компьютер или же ненадолго обеспечивает освещение комнаты с помощью светодиодной лампы.

Фото: Unsplash

— Если у вас компьютер, рядом стоит бесперебойник. В этом бесперебойнике находится, к примеру, 7-амперная гелевая батарейка. Когда у вас дома или же в офисе выключили свет, батарейка позволяет в течение 5-10 минут закрыть вашу программу, закончить работу и выключить компьютер в безопасном режиме.

Потом идет отщелкивание, и ваш бесперебойник тоже отключается. И когда включается свет, вы опять работаете за компьютером, а бесперебойник дозаряжает вашу внутреннюю батарею, — рассказывает специалист.

Если же вы хотите, чтобы холодильник функционировал во время отключений света, то к бесперебойнику нужно докупить еще и аккумулятор.  В таком случае время работы холодильника будет зависеть от емкости аккумуляторной кислотной батареи. Лучше брать аккумулятор с показателем в 140 А/ч.

— Есть специалисты, которые просчитывают время работы холодильника от аккумулятора. Также можно попробовать это сделать самостоятельно и посмотреть по интернету, какое будет потребление, если ставить такой-то аккумулятор. Нужно считать не по разряду аккумулятора, а по его вольтажу. И необходимо понимать, находится ли у вас аккумулятор на момент использования в полном заряде или же нет, — говорит специалист.

В среднем время работы холодильника составляет около 5 часов.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой источник питания лучше выбрать для квартиры и дома.

Теги
Отключение электроэнергии Техніка для дому
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