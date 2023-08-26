Бесперебойник является отличным решением, если в вашем доме время от времени отключают свет. Он обеспечивает непрерывное электропитание, повышает качество и стабилизирует его параметры. Но что будет, если подключить бесперебойник к холодильнику, и как он при этом будет работать — читайте в материале Фактов ICTV.

Украинцы готовятся к осенне-зимнему периоду, так как и власти, и эксперты предупреждают – возможен повтор энергетического террора Россией. Особенно волнительным вопросом во время перепадов электроэнергии является сохранность приборов. Хорошим решением может стать бесперебойник. Но можно ли его использовать для холодильника, а также какой мощности он должен быть и как долго обеспечит работу техники – расспросили экспертов по электротехнике.

Можно ли использовать источник бесперебойного питания для холодильника

Да, для холодильника бесперебойник станет отличным решением, если вы опасаетесь перепадов напряжения в сети. Но помните, что выбирать источник бесперебойного питания нужно с чистой синусоидой.

Чтобы холодильник работал при отключениях света одного инвертора мало, понадобится еще и аккумулятор.

— У вас идет вилка от холодильника, которая включается в бесперебойник. Инвертор подключен к аккумулятору. Также нужна зарядка и контроль вольтажа аккумулятора, чтобы он, если ставите автомобильно-кислотный аккумулятор, не падал ниже 11,5-11,8 по вольтажу. Как только видите этот показатель – отключаете его и ставите на зарядку, — отмечает эксперт одного из магазинов техники для дома.

По словам специалиста, есть умные бесперебойники, по типу EcoFlow, которые на специальном табло показывает заряд батареи. Но эти данные, как правило, являются некорректными, поскольку при показателе в 50% заряда батареи аккумулятор может быть просажен на 10,5 по вольтажу. А такой неправильный ориентир может привести к несвоевременной зарядке и, как следствие, — к поломке прибора.

Какой мощности нужен бесперебойник для холодильника

Следует выбирать бесперебойник с выходной мощностью минимум на 15% больше мощности подключенного холодильника. Таким образом она должна составлять не 250 Вт, а минимум — 1500-2000 Вт, а то и больше.

— Есть инверторы, которые преобразовывают с 12 Вт на 220 Вт. Но там у вас чистой подачи мощности бесперебойника из того, что написано, должно быть не меньше 2 кВт, что составляет 2000 Вт. Так как при запуске холодильника нужен мощный бесперебойник, потому что и те холодильники, которые были 30 лет назад, и те, которые сейчас, чаще всего имеют запуск 1700-1800 Вт, — говорит эксперт.

Сколько будет работать холодильник от бесперебойника

Сам бесперебойник без света функционирует более 2,5 суток (средняя нагрузка 500 Вт). 1 кВт нагрузки продержится 36 часов. Но стоит понимать, что холодильник, как и любой другой прибор, от бесперебойника работать не будет.

Инвертор обеспечивает недолговременное питание электроприборов в случае отключения света. К примеру, дает возможность сохранить документ и безопасно отключить компьютер или же ненадолго обеспечивает освещение комнаты с помощью светодиодной лампы.

— Если у вас компьютер, рядом стоит бесперебойник. В этом бесперебойнике находится, к примеру, 7-амперная гелевая батарейка. Когда у вас дома или же в офисе выключили свет, батарейка позволяет в течение 5-10 минут закрыть вашу программу, закончить работу и выключить компьютер в безопасном режиме.

Потом идет отщелкивание, и ваш бесперебойник тоже отключается. И когда включается свет, вы опять работаете за компьютером, а бесперебойник дозаряжает вашу внутреннюю батарею, — рассказывает специалист.

Если же вы хотите, чтобы холодильник функционировал во время отключений света, то к бесперебойнику нужно докупить еще и аккумулятор. В таком случае время работы холодильника будет зависеть от емкости аккумуляторной кислотной батареи. Лучше брать аккумулятор с показателем в 140 А/ч.

— Есть специалисты, которые просчитывают время работы холодильника от аккумулятора. Также можно попробовать это сделать самостоятельно и посмотреть по интернету, какое будет потребление, если ставить такой-то аккумулятор. Нужно считать не по разряду аккумулятора, а по его вольтажу. И необходимо понимать, находится ли у вас аккумулятор на момент использования в полном заряде или же нет, — говорит специалист.

В среднем время работы холодильника составляет около 5 часов.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой источник питания лучше выбрать для квартиры и дома.