Украинцы на опыте готовятся к осенне-зимнему периоду и отключениям света из-за возможного повтора Россией террора энергетической инфраструктуры. Информационная осведомленность в этом случае лишней точно не будет. Поэтому поговорим о том, что будет с холодильником, если часто отключают свет и как избежать негативных последствий для техники.

Что будет с холодильником, если часто отключают свет

Во время плановых и аварийных отключений света из-за нестабильного напряжения бытовая техника выходит из строя. Такой риск, безусловно, есть и для холодильника.

Это происходит по причине разницы напряжения. Когда включают электросеть, вместо 220 В подают напряжение в 170-260 В. Если поломается нулевой проводник (что время от времени происходит в старых домах), то напряжение может возрасти до 300 В. Именно из-за такого перепада напряжения некоторые приборы ломаются.

Также в холодильнике, если часто отключают свет, может произойти замыкание, из-за чего он выйдет из строя. Кроме того, есть угроза пожара.

Как снизить риски для холодильника

Чтобы минимизировать негативные последствия для холодильника, если в доме часто отключают свет, его каждый раз, когда исчезает электроэнергия, нужно отсоединять от сети. Включать электроприбор лучше через 30 минут после подачи электроэнергии.

Это правило является универсальным для всех приборов в квартире. Но помните, что подсоединять технику к источнику питания стоит постепенно. Начинайте с самого необходимого, к примеру холодильника, и далее двигайтесь по мере необходимости.

Также можно воспользоваться предохранителем, таким образом обесточив все приборы в доме. Но перед тем как запускать его снова, когда вновь дадут свет, высуньте штекеры всех приборов из розеток.

Защитить холодильник и другую технику от скачков электричества помогут и специальные приборы – реле, стабилизатор, источники бесперебойного питания, “умные” розетки и генератор.

Если возможности купить что-нибудь из списка нет, то помните об универсальном правиле и выключайте из розеток всю технику, которой не пользуетесь.

Реле для бытовой техники

Это защитный механизм, который отсоединяет технику от сети, если напряжение нестабильно. После нормализации ситуации холодильник и другие приборы вновь получат питание.

Реле больше всего подходит для холодильников, стиральных машин и телевизоров.

Стабилизатор

Он действует по схожему принципу. Стабилизатор контролирует уровень напряжения и нормализует его скачки. Таким образом удается предотвратить поломку техники.

Источники бесперебойного питания

Их чаще всего применяют для защиты цифровых устройств с печатной платой с радиокомпонентами — ноутбуков, телевизоров, компьютеров и прочего.

“Умные” розетки

Такие приборы – удивительная находка, позволяющая управлять техникой, в частности холодильником, на расстоянии. “Умные” розетки могут выключать питание по графику и контролировать расходы электроэнергии. Но они не способны полностью предотвратить риски поломки, поэтому лучше всего применять их вместе с вышеперечисленными устройствами.

Генератор

Это отличный вариант для тех, кто живет в частном доме. Приобрести можно бензиновый или дизельный, продлив тем самым работу холодильника от четырех до шести часов. Те, которые оснащены автозапуском, запускаются самостоятельно, когда отсутствует электроэнергия.

К слову, ранее Факты ICTV писали, почему нельзя ставить генератор в квартире.