Сезон помидоров уже заканчивается, поэтому у хозяек осталось всего несколько недель, чтобы запастись ими на зиму.

Если закрутки вы уже сделали, то можно перейти к итальянским деликатесам — вяленым помидорам.

В магазине маленькая баночка таких стоит от 70 грн. А если готовить самостоятельно, то получится в три раза дешевле.

Вікна-новини узнали, как правильно и вкусно приготовить вяленые помидоры.

Шеф-повар Юлия Кушнир говорит, что для приготовления идеально подойдут томаты сорта сливки. Они являются одними из самых дешевых и стоят 15 грн/кг.

Для приготовления вяленых томатов по-итальянски нужно: 1,5 кг помидоров, соль, чеснок, оливковое масло и приправы.

Томаты надо помыть, разрезать вдоль на четвертинки и выбрать из них мякоть с семенами. Затем вверх срезанным выложить на противень, застеленный пергаментом. Посыпать солью, сушеным орегано и свежим чесноком по вкусу.

Далее — процесс сушки. Итальянцы, например, выставляют помидоры на улицу под солнце на 12 часов. Впрочем, подойдет и духовка.

— Если в вашей духовке есть режим конвекции, то вы ставите конвекцию и температуру — 90-95 градусов. Если томаты с серединкой — надо сушить 7-9 часов. Если они без семян — то нужно поставить на 6 часов, — рассказала Юлия Кушнир.

Уже посушенные ломтики вяленых помидоров надо выложить в небольшие стерильные баночки и добавить туда свежего базилика. Затем залить оливковым маслом. Его можно заменить и нерафинированным подсолнечным.

— Масло нужно будет прогреть до 70-80 градусов, и затем залить томаты. Если вы не прогреете, то банки могут просто взорваться, — добавила Юлия.

По словам шеф-повара, вяленые помидоры станут пикантным дополнением к мясным и сырным салатам с зеленью. Лучше всего они подходят к сырам. Также их вкус идеально сочетается с фетой и базиликом.