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Дикий Запад прямо на кухне: рецепт каре ягненка из игры Red Dead Redemption 2

21 декабря 2021, 16:01
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
мясное блюдо
Источник: Depositphotos

Игра Read Dead Redemption 2 быстро обрела популярность среди пользователей PlayStation. В ней не только можно путешествовать по открытому миру, но и узнавать интересные рецепты приготовления пищи.

Еда в игре простая, но вкусная и питательная, к тому же ее просто готовить. Предлагаем несложное блюдо, которое можно делать и каждый день, и на праздничный стол. Рецепт каре ягненка из Red Dead Redemption 2 – далее в материале.

Ингредиенты:

  • лопатка ягненка — 200 г;
  • соль — 10 г;
  • черный перец — 5 г;
  • чеснок — 4 г;
  • греческий йогурт — 60 г;
  • сок лимона — 4 мл;
  • зеленый горошек — 20 г;
  • картофель — 160 г;
  • растительное масло — 50 мл;
  • зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите мясо ягненка от жилок и лишнего жира. Обмажьте со специями для мяса, солью и перцем. Дайте промариноваться 2,5 часа.
  2. Быстро обжарьте мясо до золотистой корочки с каждой стороны. Положите в кастрюлю, полностью залейте маслом и поставьте в духовку, разогретую до 120 градусов, на два часа – так мясо получится мягким и сочным.
  3. Картофель положите в фольгу, добавьте растительное масло, соль, перец и мелко порубленный чеснок. Заверните и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
  4. Сделайте соус. В греческий йогурт добавьте лимонный сок, зелень, соль и перец и хорошо перемешайте.
  5. Выложите картофель и ягненrf на тарелку, полейте соусом из греческого йогурта. По желанию добавьте овощи – отлично подойдет зеленый горошек для цвета и зелень, например, руккола.

Раньше мы делились рецептом сладких рулетов из игры Skyrim. Это постоянный атрибут игр The Elder Scrolls, пятая часть которой легендарная Skyrim.

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Кулінарні рецепти , Рецепт
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