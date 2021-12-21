Игра Read Dead Redemption 2 быстро обрела популярность среди пользователей PlayStation. В ней не только можно путешествовать по открытому миру, но и узнавать интересные рецепты приготовления пищи.

Еда в игре простая, но вкусная и питательная, к тому же ее просто готовить. Предлагаем несложное блюдо, которое можно делать и каждый день, и на праздничный стол. Рецепт каре ягненка из Red Dead Redemption 2 – далее в материале.

Ингредиенты:

лопатка ягненка — 200 г;

соль — 10 г;

черный перец — 5 г;

чеснок — 4 г;

греческий йогурт — 60 г;

сок лимона — 4 мл;

зеленый горошек — 20 г;

картофель — 160 г;

растительное масло — 50 мл;

зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите мясо ягненка от жилок и лишнего жира. Обмажьте со специями для мяса, солью и перцем. Дайте промариноваться 2,5 часа. Быстро обжарьте мясо до золотистой корочки с каждой стороны. Положите в кастрюлю, полностью залейте маслом и поставьте в духовку, разогретую до 120 градусов, на два часа – так мясо получится мягким и сочным. Картофель положите в фольгу, добавьте растительное масло, соль, перец и мелко порубленный чеснок. Заверните и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Сделайте соус. В греческий йогурт добавьте лимонный сок, зелень, соль и перец и хорошо перемешайте. Выложите картофель и ягненrf на тарелку, полейте соусом из греческого йогурта. По желанию добавьте овощи – отлично подойдет зеленый горошек для цвета и зелень, например, руккола.

Раньше мы делились рецептом сладких рулетов из игры Skyrim. Это постоянный атрибут игр The Elder Scrolls, пятая часть которой легендарная Skyrim.