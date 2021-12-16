Шоколадные пряники — один из любимых десертов детства. Готовить их довольно просто. Своим рецептом оригинальных и вкусных шоколадных пряников поделился ведущий Нового канала, шеф реалити Адская кухня Алекс Якутов.

Лакомство станет отличным подарком для малышей в День святого Николая. Кроме того, шоколадными пряниками можно украсить елку, чтобы потом каждый раз перед чаепитием срывать вкусную “игрушку”.

Ингредиенты:

Черный шоколад – 130 г

Сливочное масло – 50 г

Какао – 20 г

Пшеничная мукиа – 120 г

Разрыхлитель – ½ ч. л.

Сахар – 70 г

Яйца – 1 шт.

Сахарная пудра для обсыпки

Несколько капель мятного экстракта

Приготовление:

1. Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.

2. Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель.

3. Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены.

4. В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто.

5. Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник.

6. Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите.

7. Выпекайте 10–15 минут при 170 градусах.

Финал реалити Адская кухня уже в понедельник в 19.00 на Новом канале.