Шоколадные пряники — один из любимых десертов детства. Готовить их довольно просто. Своим рецептом оригинальных и вкусных шоколадных пряников поделился ведущий Нового канала, шеф реалити Адская кухня Алекс Якутов.
Лакомство станет отличным подарком для малышей в День святого Николая. Кроме того, шоколадными пряниками можно украсить елку, чтобы потом каждый раз перед чаепитием срывать вкусную “игрушку”.
Ингредиенты:
- Черный шоколад – 130 г
- Сливочное масло – 50 г
- Какао – 20 г
- Пшеничная мукиа – 120 г
- Разрыхлитель – ½ ч. л.
- Сахар – 70 г
- Яйца – 1 шт.
- Сахарная пудра для обсыпки
- Несколько капель мятного экстракта
Приготовление:
1. Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.
2. Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель.
3. Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены.
4. В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто.
5. Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник.
6. Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите.
7. Выпекайте 10–15 минут при 170 градусах.
Финал реалити Адская кухня уже в понедельник в 19.00 на Новом канале.