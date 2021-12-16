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Как приготовить шоколадные пряники — рецепт Адского шефа

16 декабря 2021, 13:22
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить шоколадные пряники — рецепт Адского шефа
Источник: Новый канал

Шоколадные пряники — один из любимых десертов детства. Готовить их довольно просто. Своим рецептом оригинальных и вкусных шоколадных пряников поделился ведущий Нового канала, шеф реалити Адская кухня Алекс Якутов.

Лакомство станет отличным подарком для малышей в День святого Николая. Кроме того, шоколадными пряниками можно украсить елку, чтобы потом каждый раз перед чаепитием срывать вкусную “игрушку”.

Ингредиенты:

  • Черный шоколад – 130 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Какао – 20 г
  • Пшеничная мукиа – 120 г
  • Разрыхлитель – ½ ч. л.
  • Сахар – 70 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахарная пудра для обсыпки
  • Несколько капель мятного экстракта

Приготовление:

1. Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.

2. Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель.

3. Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены.

4. В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто.

5. Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник.

6. Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите.

7. Выпекайте 10–15 минут при 170 градусах.

Финал реалити Адская кухня уже в понедельник в 19.00 на Новом канале.

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Источник
Новый канал
Теги
Новый канал , Рецепт
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