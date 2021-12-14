The Elder Scrolls V: Skyrim — одна из самых популярных мультипликационных ролевых игр, которой в ноябре 2021 года исполнилось 10 лет. В ней игрок может свободно путешествовать по виртуальному миру, исследуя его.
Сладкие рулеты — неизменный атрибут игр The Elder Scrolls, пятая часть которой Skyrim. Поэтому мы предлагаем вам подробный рецепт приготовления легендарных рулетов, которые отлично впишутся в новогодний стол.
Ингредиенты:
Для теста:
- соль – 0,5 столовой ложки;
- мука — 680 г;
- масло (комнатной температуры) – 270 г;
- куриное яйцо – три штуки;
- молоко — 200 мл;
- коричневый сахар – 85 мл (семь столовых ложок);
- сухие активные дрожжи – 20 г.
Для глазури:
- крем-сыр — 100 г;
- масло (сливочное, размягченное) – 70 г;
- сахарная пудра — 100 г.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешать дрожжи с двумя столовыми ложками сахара и залить теплым молоком. Накрыть и оставить в теплом месте на 15 минут, дрожжи должны активироваться.
- Смешать между собой все сухие ингредиенты, добавить масло и перетереть (руками или блендером).
- Добавить взбитые яйца и дрожжевую смесь.
- Замешивайте тесто руками около 10 минут, чтобы дрожжи равномерно распределились.
- Скачать тесто в колбаску, затем сверните кольцо, закрепив края друг с другом.
- Выложите в большую глубокую круглую форму с отверстием посередине.
- Запекайте 40-50 минут при температуре 150 °C. Если рулеты мягкие, хватит 15-20 минут.
Вот такой вот быстрый и простой рецепт вкусных рулетов со Skyrim. Их можно готовить домашним как просто, так и на праздники, поскольку они дополнят любой стол. Сверху для красоты рулеты можно посыпать орешками или чем-нибудь другим по вкусу.
К слову, к 10-летию игры выпустили ее переиздание. Так что если у вас есть, например, PlayStation 5, вы можете оценить новую версию Skyrim.