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Почувствуй себя нордом: рецепт сладких рулетов из игры Skyrim

14 декабря 2021, 13:19
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Почувствуй себя нордом: рецепт сладких рулетов из игры Skyrim
Источник: Depositphotos

The Elder Scrolls V: Skyrim — одна из самых популярных мультипликационных ролевых игр, которой в ноябре 2021 года исполнилось 10 лет. В ней игрок может свободно путешествовать по виртуальному миру, исследуя его.

Сладкие рулеты — неизменный атрибут игр The Elder Scrolls, пятая часть которой Skyrim. Поэтому мы предлагаем вам подробный рецепт приготовления легендарных рулетов, которые отлично впишутся в новогодний стол.

Ингредиенты:

Для теста:

  • соль – 0,5 столовой ложки;
  • мука — 680 г;
  • масло (комнатной температуры) – 270 г;
  • куриное яйцо – три штуки;
  • молоко — 200 мл;
  • коричневый сахар – 85 мл (семь столовых ложок);
  • сухие активные дрожжи – 20 г.

Для глазури:

  • крем-сыр — 100 г;
  • масло (сливочное, размягченное) – 70 г;
  • сахарная пудра — 100 г.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешать дрожжи с двумя столовыми ложками сахара и залить теплым молоком. Накрыть и оставить в теплом месте на 15 минут, дрожжи должны активироваться.
  2. Смешать между собой все сухие ингредиенты, добавить масло и перетереть (руками или блендером).
  3. Добавить взбитые яйца и дрожжевую смесь.
  4. Замешивайте тесто руками около 10 минут, чтобы дрожжи равномерно распределились.
  5. Скачать тесто в колбаску, затем сверните кольцо, закрепив края друг с другом.
  6. Выложите в большую глубокую круглую форму с отверстием посередине.
  7. Запекайте 40-50 минут при температуре 150 °C. Если рулеты мягкие, хватит 15-20 минут.

Вот такой вот быстрый и простой рецепт вкусных рулетов со Skyrim. Их можно готовить домашним как просто, так и на праздники, поскольку они дополнят любой стол. Сверху для красоты рулеты можно посыпать орешками или чем-нибудь другим по вкусу.

К слову, к 10-летию игры выпустили ее переиздание. Так что если у вас есть, например, PlayStation 5, вы можете оценить новую версию Skyrim.

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Кулінарні рецепти , Рецепт
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