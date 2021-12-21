Гра Read Dead Redemption 2 швидко набула популярності серед користувачів PlayStation. В ній не тільки можна подорожувати відкритим світом, а й дізнаватися цікаві рецепти приготування їжі.

Їжа у грі проста, але смачна та поживна, яку просто готувати. Пропонуємо нескладну страву, яку можна робити і кожен день, і на святковий стіл. Рецепт каре ягняти з Red Dead Redemption 2 – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

лопатка ягняти – 200 г;

сіль – 10 г;

чорний перець – 5 г;

часник – 4 г;

грецький йогурт – 60 г;

сік лимона – 4 мл;

зелений горошок – 20 г;

картопля – 160 г;

рослинна олія – 50 мл;

зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Очистіть м’ясо ягняти від жилок та зайвого жиру. Обмажте зі спеціями для м’яса, сіллю та перцем. Дайте промаринуватися 2,5 години. Швидко обсмажте м’ясо до золотистої скоринки з кожного боку. Покладіть у каструлю, повністю залийте маслом і поставте в духовку, розігріту до 120 градусів, на дві години – так м’ясо вийде м’яким і соковитим. Картоплю покладіть у фольгу, додайте олію, сіль, перець і дрібно порубаний часник. Загорніть та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Зробіть соус. У грецький йогурт додайте сік лимона, зелень, сіль та перець і добре перемішайте. Викладіть картоплю та ягня на тарілку, полийте соусом із грецького йогурту. За бажанням додайте овочі – чудово підійде зелений горошок для кольору та зелень, на кшталт руколи.

Раніше ми ділилися рецептом солодких рулетів із гри Skyrim. Це постійний атрибут ігор The Elder Scrolls, п’ята частина якої легендарна Skyrim.