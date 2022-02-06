Рецепт блинов на сыворотке достаточно простой и не требует много времени, поэтому это блюдо можно готовить ежедневно на завтрак.

Рецептом блинов на сыворотке поделился ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.

— Если вы любите блины, то необязательно ждать какого-нибудь особого повода для того, чтобы их приготовить – готовьте их хоть ежедневно. Это ведь очень просто и дает прекрасную возможность для творчества с разнообразным начинками, — отметил Клопотенко.

Ингредиенты:

Сыворотка – 500 мл;

Мука – 250 г;

Яйцо – 3 шт.;

Сахар – 1 ст.л.;

Соль – щепотка;

Подсолнечное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления: