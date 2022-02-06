Рецепт блинов на сыворотке достаточно простой и не требует много времени, поэтому это блюдо можно готовить ежедневно на завтрак.
Рецептом блинов на сыворотке поделился ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.
— Если вы любите блины, то необязательно ждать какого-нибудь особого повода для того, чтобы их приготовить – готовьте их хоть ежедневно. Это ведь очень просто и дает прекрасную возможность для творчества с разнообразным начинками, — отметил Клопотенко.
Ингредиенты:
- Сыворотка – 500 мл;
- Мука – 250 г;
- Яйцо – 3 шт.;
- Сахар – 1 ст.л.;
- Соль – щепотка;
- Подсолнечное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Сначала разбиваем три яйца в миску, добавляем одну столовую ложку сахара и щепотку соли. Эту смесь нужно перемешать, но не взбивать.
- Следующей в смесь добавьте сыворотку и перемешайте до однородной массы.
- Далее в миску следует засыпать предварительно просеянную муку. Обратите внимание, что добавлять нужно маленькими порциями, постоянно перемешивая венчиком. В результате у вас должно образоваться однородное тесто.
- Напоследок к тесту добавляем подсолнечное масло и перемешиваем.
- Обжаривать блины нужно на среднем огне на сковороде с антипригарным покрытием. Обжаривать нужно по 1-2 минуты с каждой стороны.