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Минимум времени и усилий: рецепт блинов на сыворотке от Клопотенко

6 февраля 2022, 19:08
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Минимум времени и усилий: рецепт блинов на сыворотке от Клопотенко
Источник: Depositphotos

Рецепт блинов на сыворотке достаточно простой и не требует много времени, поэтому это блюдо можно готовить ежедневно на завтрак.

Рецептом блинов на сыворотке поделился ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.

— Если вы любите блины, то необязательно ждать какого-нибудь особого повода для того, чтобы их приготовить – готовьте их хоть ежедневно. Это ведь очень просто и дает прекрасную возможность для творчества с разнообразным начинками, — отметил Клопотенко.

Ингредиенты:

  • Сыворотка – 500 мл;
  • Мука – 250 г;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Сахар – 1 ст.л.;
  • Соль – щепотка;
  • Подсолнечное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Сначала разбиваем три яйца в миску, добавляем одну столовую ложку сахара и щепотку соли. Эту смесь нужно перемешать, но не взбивать.
  2. Следующей в смесь добавьте сыворотку и перемешайте до однородной массы.
  3. Далее в миску следует засыпать предварительно просеянную муку. Обратите внимание, что добавлять нужно маленькими порциями, постоянно перемешивая венчиком. В результате у вас должно образоваться однородное тесто.
  4. Напоследок к тесту добавляем подсолнечное масло и перемешиваем.
  5. Обжаривать блины нужно на среднем огне на сковороде с антипригарным покрытием. Обжаривать нужно по 1-2 минуты с каждой стороны.

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Теги
Евгений Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
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