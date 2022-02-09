Блинчики с разнообразными начинками любят готовить чуть ли не в каждой семье. Особой популярностью это блюдо пользуется накануне Масленицы.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом любимой грибной начинки для блинов.

Чтобы блюдо имело более насыщенный и интересный вкус, кулинар добавил к грибам красное вино. Евгений советует всем непременно попробовать блинчики с такой начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

молоко — 1 л

мука — 250 г

яйца — 4 шт.

сахар — 2 ст. л.

растительное масло — 50 мл

1 щепотка соли

Для начинки:

шампиньоны — 100 г

сливочное масло — 50 г

красное вино — 150 мл

соль и перец по вкусу

Приготовление: