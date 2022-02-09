Блинчики с разнообразными начинками любят готовить чуть ли не в каждой семье. Особой популярностью это блюдо пользуется накануне Масленицы.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом любимой грибной начинки для блинов.
Чтобы блюдо имело более насыщенный и интересный вкус, кулинар добавил к грибам красное вино. Евгений советует всем непременно попробовать блинчики с такой начинкой.
Ингредиенты:
Для теста:
- молоко — 1 л
- мука — 250 г
- яйца — 4 шт.
- сахар — 2 ст. л.
- растительное масло — 50 мл
- 1 щепотка соли
Для начинки:
- шампиньоны — 100 г
- сливочное масло — 50 г
- красное вино — 150 мл
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Смешайте в большой миске ингредиенты для теста – молоко (1 л), 2 ст. л. сахара, 50 мл растительного масла, вбейте 4 яйца.
- Размешайте до однородности и затем постепенно добавляйте муку (всего понадобится 250 г), добавьте щепотку соли. Хорошо перемешайте тесто, чтобы избежать комочков.
- Разогрейте блинную или обычную сковороду. Половником вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите по поверхности. Жарить блины можно без масла, оно есть в составе теста. Жарьте блины по несколько минут с обеих сторон.
- Шампиньоны (100 г) хорошо промойте и высушите. Нарежьте их тонкими пластинами. Разогрейте сковороду со сливочным маслом (50 г) и обжарьте шампиньоны примерно 10 минут. Поперчите и посолите по вкусу.
- Затем вылейте в сковороду 150 мл красного вина и протушите в нем грибы на среднем огне до выпаривания. Выложите готовую начинку на блины и подавайте.