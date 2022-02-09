Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Лайфхаки

С красным вином и насыщенным вкусом: рецепт грибной начинки для блинов

9 февраля 2022, 13:50
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
млинці з грибами, клопотенко
Источник: Depositphotos

Блинчики с разнообразными начинками любят готовить чуть ли не в каждой семье. Особой популярностью это блюдо пользуется накануне Масленицы.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом любимой грибной начинки для блинов.

Чтобы блюдо имело более насыщенный и интересный вкус, кулинар добавил к грибам красное вино. Евгений советует всем непременно попробовать блинчики с такой начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

  • молоко — 1 л
  • мука — 250 г
  • яйца — 4 шт.
  • сахар — 2 ст. л.
  • растительное масло — 50 мл
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • шампиньоны — 100 г
  • сливочное масло — 50 г
  • красное вино — 150 мл
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте в большой миске ингредиенты для теста – молоко (1 л), 2 ст. л. сахара, 50 мл растительного масла, вбейте 4 яйца.
  2. Размешайте до однородности и затем постепенно добавляйте муку (всего понадобится 250 г), добавьте щепотку соли. Хорошо перемешайте тесто, чтобы избежать комочков.
  3. Разогрейте блинную или обычную сковороду. Половником вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите по поверхности. Жарить блины можно без масла, оно есть в составе теста. Жарьте блины по несколько минут с обеих сторон.
  4. Шампиньоны (100 г) хорошо промойте и высушите. Нарежьте их тонкими пластинами. Разогрейте сковороду со сливочным маслом (50 г) и обжарьте шампиньоны примерно 10 минут. Поперчите и посолите по вкусу.
  5. Затем вылейте в сковороду 150 мл красного вина и протушите в нем грибы на среднем огне до выпаривания. Выложите готовую начинку на блины и подавайте.

Читайте также:
С красным вином и насыщенным вкусом: рецепт грибной начинки для блиновМинимум времени и усилий: рецепт блинов на сыворотке от Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь