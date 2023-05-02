Утюг, как и любой прибор нуждается в уходе. Со временем даже у самой дорогой модели подошва покрывается накипью и нагаром. Такие загрязнения можно вывести в домашних условиях с помощью обычной пищевой соли.

Кристаллы соли не имеют вредных химических веществ и не оставляют следов на одежде.

Как почистить утюг солью, рассказывают Факты ICTV.

Как почистить утюг сухой солью

Для этого способа нужно:

соль — 3 ст. л;

кусок ткани (потом его нужно выбросить) или лист белой бумаги.

Последовательность действий:

Сперва нужно включить утюг на максимальный температурный режим. Проследите, чтобы функция отпаривания была отключена. Нанесите на ткань или бумагу равномерный слой соли. Медленно проведите утюгом по соли. Если кристаллы соли загрязнились, нужно заменить на другие. Когда утюг станет чистым, необходимо протереть его сухой тряпкой.

Как почистить утюг соляным раствором

Для этого способа нужно:

соль — 1 ст. л;

белая ткань;

уксус 9% — 2 ст. л.

Последовательность действий:

Смешайте уксус и соль. Нагрейте утюг до максимальной температуры и выключите из розетки. Нанесите куском ткани раствор на подошву утюга и оставьте на 3 минуты. Удалите тряпкой размякший нагар. Далее необходимо протереть поверхность чистой водой. Как почистить утюг солью и парафином

Для этого способа нужно:

соль;

свеча;

терка;

несколько листов бумаги или белая ткань.

Последовательность действий:

На ткань или бумагу нужно натереть свечу и равномерно распределить по поверхности. Засыпьте парафиновый слой солью. Утюг необходимо нагреть до максимальной температуры. Далее нужно положить утюг на ткань или бумагу с парафином и оставить на 5 минут. Также можно поводить утюгом по этой ткани, чтобы получить лучший результат. В конце процедуры нужно протереть подошву прибора чистой тряпкой.

Как почистить утюг солью и аспирином

Для этого способа нужно:

таблетки аспирина — 5 шт;

соль — 1 ст. л;

вода;

Последовательность действий: