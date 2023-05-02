Утюг, как и любой прибор нуждается в уходе. Со временем даже у самой дорогой модели подошва покрывается накипью и нагаром. Такие загрязнения можно вывести в домашних условиях с помощью обычной пищевой соли.
Кристаллы соли не имеют вредных химических веществ и не оставляют следов на одежде.
Как почистить утюг солью, рассказывают Факты ICTV.
Как почистить утюг сухой солью
Для этого способа нужно:
- соль — 3 ст. л;
- кусок ткани (потом его нужно выбросить) или лист белой бумаги.
Последовательность действий:
- Сперва нужно включить утюг на максимальный температурный режим.
- Проследите, чтобы функция отпаривания была отключена.
- Нанесите на ткань или бумагу равномерный слой соли.
- Медленно проведите утюгом по соли.
- Если кристаллы соли загрязнились, нужно заменить на другие.
- Когда утюг станет чистым, необходимо протереть его сухой тряпкой.
Как почистить утюг соляным раствором
Для этого способа нужно:
- соль — 1 ст. л;
- белая ткань;
- уксус 9% — 2 ст. л.
Последовательность действий:
- Смешайте уксус и соль.
- Нагрейте утюг до максимальной температуры и выключите из розетки.
- Нанесите куском ткани раствор на подошву утюга и оставьте на 3 минуты.
- Удалите тряпкой размякший нагар.
- Далее необходимо протереть поверхность чистой водой.
- Как почистить утюг солью и парафином
Для этого способа нужно:
- соль;
- свеча;
- терка;
- несколько листов бумаги или белая ткань.
Последовательность действий:
- На ткань или бумагу нужно натереть свечу и равномерно распределить по поверхности.
- Засыпьте парафиновый слой солью.
- Утюг необходимо нагреть до максимальной температуры.
- Далее нужно положить утюг на ткань или бумагу с парафином и оставить на 5 минут.
- Также можно поводить утюгом по этой ткани, чтобы получить лучший результат.
- В конце процедуры нужно протереть подошву прибора чистой тряпкой.
Как почистить утюг солью и аспирином
Для этого способа нужно:
- таблетки аспирина — 5 шт;
- соль — 1 ст. л;
- вода;
Последовательность действий:
- Сперва нужно растолочь аспирин так, чтобы образовался порошок.
- Смешайте соль с аспирином.
- Добавьте воды, чтобы образовалась каша.
- Оставьте на подошве на 5 минут.
- В конце необходимо очистить поверхность прибора чистой тканью.