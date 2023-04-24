Ворс, шерсть, волосы и всяческая грязь на одежде портит общий внешний вид. Просто постирать вещи недостаточно, ведь даже после стиральной машинки на одежде остаются волосы или шерсть от домашних любимцев.

Как убрать волосы и остатки шерсти с одежды во время стирки, читайте в нашем материале.

Что поможет убрать волосы с вещей во время стирки

Влажная гигиеническая салфетка

Опытные хозяйки точно знают о таком лайфхаке. Чтобы избавиться от лишних волос с одежды, необходимо положить в барабан машинки вместе с бельем влажную салфетку.

Во время стирки салфетка соберет с вещей на себя мелкий мусор: шерсть, волосы, пух, ворсинки, нитки и тому подобное. Дело в том, что волокнистая структура салфетки притягивает и наматывает на себя все эти частицы.

Однако совать в машинку любую влажную салфетку тоже не стоит. Она должна быть плотной и при растяжении не рваться.

Также не рекомендовано класть с одеждой в барабан ароматизированные салфетки, ведь их запах может впитаться в белье.

Кстати, для достижения идеального результата, можно положить не одну, а несколько гигиенических салфеток!

Шарики и диски

Их тоже нужно положить в барабан с одеждой перед стиркой. Они изготовленные из пластика или силикона, а их особая форма способствует спутыванию волос.

То есть во время стирки, все волосы из вещей будут наматываться на диск или шарики. Также они неплохо справляются со сбором шерсти и ворса в режиме полоскания.

Губка для мытья посуды

Она способна притянуть к себе волосы и шерсть, кроме того, губка не впитывает воду и стиральный порошок.

На самом деле губка для мытья посуды считается очень деликатным способом, ведь не портит вещи. Но использовать ее будет эффективно лишь при условии, что волос не очень много на одежде.

Если не хотите класть в барабан губку, можно воспользоваться еще одним способом:

смочите губку;

перед стиркой разложите одежду и пройдитесь по ней губкой.

Резиновые перчатки

Обычные перчатки изготавливаются из резины или латекса, поэтому они хорошо удаляют прилипшие к вещам волосы.

Сама процедура очистки довольно проста: наденьте перчатки, намочите их и начинайте водить по одежде. Влажная резина быстро и качественно собирает все волосы.

Уксус

Этот способ поможет избавиться от шерсти домашних любимцев с одежды. Вам необходимо добавить столовый уксус на этапе полоскания.

Кислота смягчит ткань и поможет убрать шерсть, прилипшую к вещам. Однако будьте осторожны с этим, не стоит добавлять слишком много уксуса, ведь это может негативно сказаться на стиральной машинке.

Достаточно залить 120 мл столового уксуса в отсек стиралки для ополаскивателя и запустить обычный режим.