Стиральная машина — надежная помощница для каждой хозяйки. Однако со временем использования техника изнашивается и начинают появляться разнообразные проблемы.

Одна из самых распространенных проблем — когда вода вытекает из стиральной машины через дверцу. Что делать, если во время стирки вода вытекает из машинки через дверцу — узнавали Факты ICTV.

Почему вода вытекает из стиральной машинки через дверцу

Наиболее распространенной причиной утечки воды является поврежденная резиновая прокладка.

На дверце стиральной машины находится резиновое уплотнение, которое называют манжетой. Благодаря этому уплотнителю вода, циркулирующая в барабане, не попадает наружу.

Но в некоторых случаях манжета может не справиться со своим функционалом, соответственно, вода начнет вытекать.

Причин утечки воды через манжету может быть несколько:

Между манжетой и дверцей находится грязь — таким образом герметичность нарушается, вода начинает стекать на пол. Дело в том, что кусочки хлопка, не растворенные моющие средством, и прочий мусор могут приводить к утечке воды через дверцу. В таком случае вам необходимо тщательно почистить дверцу и манжету с внутренней стороны.

Повреждение — чаще всего происходит из-за попадания постороннего острого предмета в барабан вместе с бельем.

Манжета износилась — происходит это из-за длительного времени использования стиральной машины. Манжета теряет свою герметичность и начинает пропускать воду.

С первой причиной все понятно — нужно просто тщательно очистить дверцу и манжету с внутренней стороны.

Если после очистки вода все равно вытекает из машинки, стоит проверить манжету на наличие повреждений.

Чтобы найти дырки, обратите внимание, из какой части дверцы вытекает вода: если жидкость течет из-под дверцы, значит, дырку нужно искать на передней части, а если протекает из-под ПМА – значит, повреждена внутренняя часть.

Чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить манжету или заклеить ее.

Заклеить прокол можно резиновой заплаткой. Но при установке манжеты на место заплатка должна находиться вверху. Однако специалисты все же советуют заменять резиновый уплотнитель, ведь это намного надежнее.

Если же повреждений вы не нашли, вероятнее, манжета уже свое отслужила. В таком случае нужно ее полностью заменить. К сожалению, сделать это качественно в домашних условиях не получится, поэтому нужно вызвать мастера.

— Если вы не смогли самостоятельно найти причину и решить проблему — обязательно обращайтесь в сервисный центр. Специалисты осмотрят машинку, найдут причины утечки воды и устранят проблему!