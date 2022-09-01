Viber на сегодня является одним из самых популярных мессенджеров — миллионы человек ежедневно общаются, обмениваются новостями, фото, а также обсуждают происходящее. Украинцы также активно пользуются сервисом — в нынешних условиях крайне важно поддерживать связь со своими близкими, а также быть в курсе актуальных новостей.

Однако Viber, как и любое другое приложение, имеет свои проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Самые популярные недостатки могут разозлить, но для таких случаев есть способы их решения.

Самые популярные проблемы Viber, и как их решить — далее в материале.

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Не работает функция звонков в Viber

Мессенджер поддерживает звонки с помощью интернета, так что сеть и доступ к беспроводной сети нужно включить. Если скорость передачи данных слабая — можно подключиться к Wi-Fi.

Также функцию можно случайно отключить в настройках. Чтобы проверить это, нужно найти меню Настройки в мессенджере, а затем перейти к Вызовы и сообщения. В строке Вызовы Viber должна стоять галочка. После этого можно попробовать позвонить своим знакомым или близким.

Viber не обновляется

Также распространенная проблема. В таких случая необходимо подождать, ведь обновление не моет прийти одновременно на смартфоны миллионов пользователей.

Сервис также может не обновляться из-за малого количества свободной памяти на смартфоне. Можно удалить ненужные файлы, документы, фото и музыку, чтобы освободить место для мессенджера.

Viber не работает на Wi-Fi

Если сеть мобильная сеть слишком слабая, на помощь приходит домашняя сеть. Правда, в некоторых случая мессенджер не обновляется и не принимает сообщения, скрывая их от пользователя. Зачастую такое происходит из-за настройки Viber, которая по умолчанию включена.

Чтобы ее отключить, необходимо зайти в настройки сервиса, и найти Политика сна Wi-Fi. При нажатии на строку, предложат два варианта — нужно выбрать Всегда подключенный. После этого Viber будет работать с Wi-Fi.

В этом мессенджере также можно создавать группы, чтобы обсуждать с другими пользователями различные темы и происходящее. К примеру, можно создать чат с членами семьи, или же с друзьями по хобби. Как в Viber создать группу для Android, iOS и Windows можно узнать на Фактах ICTV.