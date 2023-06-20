Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Дешево и быстро: как сделать средство от комаров в домашних условиях

20 июня 2023, 19:01
Анна Голишевская редактор ленты
Комарі
Источник: Unsplash

Лето – пора активного размножения и жизнедеятельности многих насекомых. Но особенно остро мы ощущаем активность комаров.

Многие люди не любят теплое время года именно потому, что и в квартирах, и на улицах, а особенно в лесу и у водоемов, появляется огромное количество комаров, способных испортить весь отдых. Как сделать средство от комаров в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать средство от комаров в домашних условиях, и что помогает

  1. Эфирное масло. Натирайтесь эфирными маслами, ведь комары ненавидят запах масла гвоздики, лаванды, герани, лемонграсса, мяты, тимьяна, базилика, апельсина.
  2. Лимон и эвкалипт. Это – еще одни эффективные средства, которых боятся комары. Просто смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона и нанесите на открытые участки кожи.
  3. Ванилин. Нанесите порошок на кожу либо добавьте в любой крем. Для этого на 10 г крема понадобится 1 г ванилина.
  4. Корица. Растворите небольшое количество этой приправы в теплой воде и поставьте в емкость где-нибудь поблизости.
  5. Спиртной раствор. Вылейте в бутылку три четверти спирта и добавьте 50 капель эфирного масла. Перед использованием встряхните и распылите.

Что делать, если комары уже искусали

Семейный врач Лилия Сарахман советует сразу промыть водой и мылом место укуса. Можно поставить охлаждающий компресс, чтобы снизить отек и боль.

  1. Не расчесывайте место укуса. Используйте местные антигистаминные средства. Например, Фенистил, Псило-Бальзам.
  2. При выраженном отеке, покраснении, целесообразно применять гормональное противовоспалительное средство (1% гидрокортизоновая мазь, только по назначению врача).
  3. Лучший вариант – это профилактика: закрытая одежда и репелленты.
Читайте также:
СіткаПроще не бывает: как сделать москитную сетку для пластиковых окон своими руками

Теги
Комарі Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь