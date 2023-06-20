Лето – пора активного размножения и жизнедеятельности многих насекомых. Но особенно остро мы ощущаем активность комаров.

Многие люди не любят теплое время года именно потому, что и в квартирах, и на улицах, а особенно в лесу и у водоемов, появляется огромное количество комаров, способных испортить весь отдых. Как сделать средство от комаров в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать средство от комаров в домашних условиях, и что помогает

Эфирное масло. Натирайтесь эфирными маслами, ведь комары ненавидят запах масла гвоздики, лаванды, герани, лемонграсса, мяты, тимьяна, базилика, апельсина. Лимон и эвкалипт. Это – еще одни эффективные средства, которых боятся комары. Просто смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона и нанесите на открытые участки кожи. Ванилин. Нанесите порошок на кожу либо добавьте в любой крем. Для этого на 10 г крема понадобится 1 г ванилина. Корица. Растворите небольшое количество этой приправы в теплой воде и поставьте в емкость где-нибудь поблизости. Спиртной раствор. Вылейте в бутылку три четверти спирта и добавьте 50 капель эфирного масла. Перед использованием встряхните и распылите.

Что делать, если комары уже искусали

Семейный врач Лилия Сарахман советует сразу промыть водой и мылом место укуса. Можно поставить охлаждающий компресс, чтобы снизить отек и боль.