Заезжает на треть больше бензовозов, чем в начале мая: как в Украине борются с дефицитом топлива

Сейчас в Украину заезжают почти на треть больше бензовозов, чем в начале мая. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко на совещании с представителями АЗС, которую провел премьер-министр Денис Шмыгаль.

На мероприятии в Государственной пограничной службе отметили, что автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей, что и подтвердили представители топливного бизнеса — бензовозы проезжают без задержек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что сейчас главное задание — дать людям топливо. И если этим будут злоупотреблять — государство будет на это реагировать соответственно в условиях военного времени.

По словам директора ВОГ Холдинг Андрея Пивоварского, кооперация с государством для борьбы с дефицитом бензина проходит на наивысшем уровне.

— То, каким образом работает правительственная команда, Укрзалізниця, разные органы власти даже не снились многим странам. То, что происходит в Украине за день, в других странах занимает неделю или месяц, — заявил Пивоварский.

Помимо дефицита горючего, в Украине могут возникнуть проблемы и с электрокарами. Экологически чистые авто сейчас очень популярны, но у дилеров практически исчерпаны запасы. По словам экспертов, пока неизвестно о сроках поставок автомобилей из Китая. К тому же, логистика сама по себе обойдется дорого, что скажется на итоговой цене авто.