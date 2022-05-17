Заїжджає на третину більше бензовозів, ніж на початку травня: як в Україні борються із дефіцитом палива

Зараз в Україну заїжджають майже на третину більше бензовозів, ніж на початку травня. Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час наради з представниками АЗС, яку провів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На заході у Державній прикордонній службі зазначили, що автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг, що й підтвердили представники паливного бізнесу – бензовози проїжджають без затримок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що зараз головне завдання – дати людям пальне. І якщо цим зловживатимуть – держава на це реагуватиме відповідно до воєнного часу.

За словами директора ВОГ Холдинг Андрія Пивоварського, кооперація з державою для боротьби з дефіцитом бензину відбувається на найвищому рівні.

– Те, як працює урядова команда, Укрзалізниця, різні органи влади навіть не снилося багатьом країнам. Те, що відбувається в Україні за день, в інших країнах триває тиждень чи місяць, — заявив Пивоварський.

Крім дефіциту пального, в Україні можуть виникнути проблеми з електрокарами. Екологічно чисті автомобілі зараз дуже популярні, але у дилерів практично вичерпані запаси. За словами експертів, поки що невідомо про терміни постачання автомобілів з Китаю. До того ж, логістика сама по собі коштуватиме дорого, що позначиться на підсумковій ціні авто.