Дефіцит палива в Україні з’явився на тлі війни з Росією – на багатьох заправках величезні черги, а водіям заливають обмежену кількість бензину. Однак така проблема може призвести до ще одного дефіциту, і це стосується електрокарів.

– Більшість електромобілів, які приїжджали до нас із Китаю, йшли до заблокованих зараз морських портів. Якщо дилери й мали якісь запаси авто, то зараз вони закінчилися. Коли будуть наступні постачання, невідомо. До логістичних проблем варто додати і високу вартість послуги, – заявив UBR директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький.

Навіть преміальні автомобілі Tesla можуть опинитися в дефіциті – директор акції Автомобіль року в Україні Андрій Волощенко розповів, що компанії з продажу електрокарів від Ілона Маска мали склади з авто у передмісті Києва. В умовах бойових дій вони сильно постраждали.

Власник компанії з привезення та продажу електромобілів Elmob Захар Пашун повідомив UBR, що попит на електрокари в Україні лише зростає.

– У нас телефон розривається навіть без реклами. У перші два місяці війни було тихо, а тепер ми розпродали всі машини протягом тижня, – констатував Пашун.

Щоб подолати дефіцит палива, на кордоні України планують зробити КПП лише для транспортування нафтопродуктів. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм під час однієї з останніх експертних дискусій. Зміни дозволять бензовозам оперативно імпортувати пальне.