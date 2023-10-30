Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения. Так, теперь слова Учбовий транспортний засіб заменят словами Навчальний транспортний засіб.

Согласно изменению, теперь на транспортных средствах вместо опознавательного знака У будет Н. Он представляет собой равносторонний белый треугольник в красном. В него вписана буква Н черного цвета. Об этом говорится в распоряжении № 1128.

Постановление обнародовали 27 октября. Она вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования.

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До этого рост ребенка должен был составлять 145 см.