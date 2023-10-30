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Вместо знака У на авто будет Н: Кабмин внес изменения в ПДД

30 октября 2023, 19:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Авто, водій, правила дорожнього руху
Источник: Pexels

Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения. Так, теперь слова Учбовий транспортний засіб заменят словами Навчальний транспортний засіб.

Согласно изменению, теперь на транспортных средствах вместо опознавательного знака У будет Н. Он представляет собой равносторонний белый треугольник в красном. В него вписана буква Н черного цвета. Об этом говорится в распоряжении № 1128.

Правила дорожного движения

Фото: kmu.gov.ua

Постановление обнародовали 27 октября. Она вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования.

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Ранее в Украине внедрили новое правило по перевозке детей в авто. Так, водителям запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования удерживающих систем, в которых есть ремни безопасности.

До этого рост ребенка должен был составлять 145 см.

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Правила дорожного движения
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