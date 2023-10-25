Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

В Украине внедрили новое правило по перевозке детей в авто – что нужно знать

25 октября 2023, 18:27
Валентина Чорна редактор ленты
автокрісло, дитина
Источник: Depositphotos

Водителям запрещено перевозить детей ростом менее 150 сантиметров в транспортных средствах без использования удерживающих систем, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

О новом правиле напомнил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий, комментируя нововведения в ПДД.

— Запрещается перевозить детей, рост которых меньше 150 см, (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка — 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, — говорится в сообщении.

Билошицкий отметил, что использование детских удерживающих систем — это не только пассивная безопасность ребенка, его жизнь и здоровье, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы.

Сейчас смотрят

Напомним, 20 октября Кабмин внес изменения в правила дорожного движения. Они обусловлены необходимостью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Читайте также:
В Украине внедрили новое правило по перевозке детей в авто – что нужно знатьПереоформление авто в Украине 2023: какие документы понадобятся

Теги
Автомобилисты ПДР
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь