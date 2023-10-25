Водителям запрещено перевозить детей ростом менее 150 сантиметров в транспортных средствах без использования удерживающих систем, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

О новом правиле напомнил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий, комментируя нововведения в ПДД.

— Запрещается перевозить детей, рост которых меньше 150 см, (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка — 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, — говорится в сообщении.

Билошицкий отметил, что использование детских удерживающих систем — это не только пассивная безопасность ребенка, его жизнь и здоровье, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы.

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