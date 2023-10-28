Уже с 31 октября кандидаты в будущие водители, которые сами изучили теоретический курс по вождению, могут сдавать теоретический экзамен в СЦ. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Изменения в законодательство вступают в силу 29 октября 2023 года. Будущих водителей будут ждать на экзамен с 31 октября, потому что 29 и 30 — это воскресенье и понедельник, которые являются выходными в сервисных центрах

— С 31 октября все желающие, которые уже овладели и самостоятельно изучили теоретическую подготовку, смогут приходить в территориальные сервисные центры и сдавать экзамены без изучения теоретических навыков в учебном заведении, — отметил Николай Рудик.

Начальник Главного сервисного центра МВД объяснил, что такая практика распространена в западных странах. В частности специалисты изучили европейский опыт стран о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Они увидели, что в подавляющем большинстве европейских стран идет процесс самоподготовки.

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— То есть каждый из будущих водителей может самостоятельно изучить теоретические навыки управления с помощью печатных изданий, сети Интернет, на Ютубе и тому подобное. И каждый из кандидатов выбирает свой способ: или обращается в автошколу, или самостоятельно осваивает теоретический курс обучения, изучая правила дорожного движения, домедицинскую подготовку, строение автомобиля, — пояснил Рудик.

Чтобы сдать теоретический экзамен после самоподготовки нужно записаться в СЦ на общих основаниях, как это было и до сих пор. То есть, чтобы прийти в СЦ и взять талон на месте, или же через сайт главного сервисного центра.

— Не надо будет через сайт подтверждать, это самостоятельная подготовка, или по окончании учебного заведения. Система предоставит возможность записаться в любой сервисный центр. Напомню, что кандидату предоставляется 20 вопросов и 20 минут и возможность допустить не более двух ошибок, — объясняет Николай Рудик.

Если кандидат тщательно подготовился и сдал экзамен успешно, то он записывается в автошколу исключительно для подготовки в практическом управлении транспортным средством.

Чтобы сдать теоретический экзамен, нужны все те же документы, что и раньше, кроме свидетельства от автошколы, если вы проходили теоретическую подготовку самостоятельно.

— Какие должны быть документы для того, чтобы сдавать этот теоретический экзамен? Во-первых, это паспорт или в приложении Дія, или бумажный, код налогоплательщика и медицинская справка соответствующей формы об отсутствии противопоказаний для получения водительского удостоверения, — рассказал начальник Главного сервисного центра МВД.

Также нужно будет оплатить 13 гривен за теоретический экзамен в сервисном центре.