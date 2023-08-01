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Авто

С 1 августа будущие водители могут сдавать практический экзамен неограниченное количество раз

1 августа 2023, 17:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Водій, авто, машина
Источник: Pexels

С 1 августа отменено ограничение по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

До этого каждый из водителей имел не более трех попыток для сдачи экзамена, в случае неудачи он должен был пройти дополнительную подготовку на навыки управления.

— С сегодняшнего дня мы изменили это и предоставили каждому из водителей неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена. Иначе говоря, каждый из кандидатов в водители по завершению учебного заведения имеет определенный сертификат, который действует два года. В течение этого времени каждый кандидат имеет право приходить и сдавать неограниченное количество экзаменов, — сказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик в эфире телемарафона Єдині новини.

Добавляет, после неудачной попытки экзамен можно пересдать через 10 календарных дней. Сдача теоретических экзаменов не изменилась.

Ранее мы писали, что будущим водителям разрешили учить теорию самостоятельно. То есть теперь граждане, которые решили учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с выпускниками автошкол.

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Водійські права
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