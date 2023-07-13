Верховная Рада разрешила украинцам самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения.

Соответствующий законпроект №7354 депутаты приняли во втором чтении и в целом, об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.

— Разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для должностных лиц автошкол за нарушение подготовки водителей, — говорится в сообщении.

Ранее от будущих водителей требовали изучать теорию в автошколах и курсах вождения. Теперь граждане, которые решили учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с выпускниками автошкол.

Практический курс по-прежнему нужно проходить в автошколах.

Кроме этого, депутаты дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

ст. 127-3 — нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов, то есть 8500-13 600 грн);

ст. 127-4 — нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов, то есть 8 500-17 000 грн; а для работников МВД — от 1 000 до 3 000 минимумов, то есть 17 000-51 000 грн).

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после опубликования закона, а положение о самостоятельном прохождении теории — через три месяца.