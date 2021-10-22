С 22 октября на дорогах Украины заработают еще 17 систем КАСКАД. Камеры для автофиксации появятся в трех городах и двух областях. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Город Львов получит 2 датчика. Первый разместили на ул. Стрыйская 35, а второй — на ул. Сыховская 16-А.

Винница получит сразу 4 устройства камеры автофиксации.

Две камеры разместили на ул. Киевская по адресам 65 и 126 — их направили в обе стороны.

Один датчик на ул. Келецкая 30 будет фиксировать нарушителей ПДД в сторону ул. Пирогова.

Последний датчик в городе установили на просп. Юности 46.

Больше всего устройств разместили в Харькове и Харьковской области:

в пределах города камера мониторит ситуацию на ул. Героев Труда 2/48;

на трассе М-03 установили сразу 4 камеры — на 468, 517, 622 и 624 км;

автодорога М-18 теперь сканируется датчиками КАСКАД на четырех участках: 15, 16, и на 19 км в обе стороны;

на автодороге Р-46 в сторону Харькова на 1 км.

Донецкая область получила всего один датчик — его установили на участке 676 км автодороги Н-08.

По данным заместителя начальника Департамента патрульной полиции, теперь на территории Украины работает 218 камер автофиксации нарушений ПДД.

Ознакомиться с расположением всех датчиков можно с помощью интерактивной карты Украины на сайте МВД.

На днях в сети появились слухи о возможном производстве нового кроссовера ЗАЗ Одесса Запорожским автозаводом, который будет собираться на базе китайского авто FAW Bestune T77. Представители УкрАвто опровергли эту информацию, заявив, что переговоров с китайской компанией не было. Отметим, что фотографии кроссовера с украинскими номерами серии АК появились в сети.