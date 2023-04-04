В Киеве временно не берут плату за парковку на площадках КП Киевтранспарксервис. Такое решение связано с обновлением договоров и будет действовать до завершения всех юридических процедур.

Инспекторы пока не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

Когда восстановят оплату за парковку в Киеве, пока не известно. Впрочем, горожанам обещают сообщить об этом заблаговременно.

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Столичные власти призывают водителей парковаться в специально отведенных для этого местах — за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.