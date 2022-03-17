В Украине разрешили продажу топлива стандартов Евро3 и Евро4. Так, ранее использования этого горючего запретили на территории нашей страны в 2016 и 2018 годах соответственно.

Кабинет Министров принял соответствующее постановление О внесении изменений в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.

Так, изменения в законодательстве позволяют ввести в обращения топливо стандартов Евро3 и Евро4, а также упростит таможенную процедуру по ввозу нефтепродуктов на территорию нашей страны.

Министерство энергетики Украины добавило, что эти изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения.

Напомним, что украинские водители перешли на экологический стандарт Евро5 еще с 1 января 2016 года.

Основной показатель стандартов топлива — уровень выброса в атмосферу вредных веществ — углекислый газ, оксиды азота и углеводороды. Так, Евро5 более экологичный чем Евро4 и Евро3.

Напомним, что в Украине возобновили свою работу сервисные центры МВД. Так, теперь водители могут заменить права, сдать экзамен на получение категорий С и СЕ, зарегистрировать новый транспорт и получить дубликат документов для транспорта.

Правда, предварительная запись сейчас недоступна в сервисных центрах — чтобы получить услуги, необходимо получить талон в помещении заведения.