В сервисных центрах МВД возобновили предоставление некоторых государственных услуг. Так, помимо замены водительского удостоверения, теперь можно сдать экзамен, зарегистрировать транспорт и получить документы на авто.
С 16 марта в сервисных центрах МВД можно:
- заменить водительское удостоверение тем водителям, которые имеют право выезжать за границу и привлекаются к обороне;
- сдать экзамен на получение категории С и СЕ — в первую очередь это касается граждан, которые мобилизовались в ВСУ, привлекаются к ТрО;
- зарегистрировать новый транспорт;
- получить дубликат документов о регистрации авто.
Правда, получить справку о судимости все еще нет возможности.
В СЦ МВД отметили, что предварительная запись сейчас недоступна — чтобы получить услуги, необходимо получить талон в помещении заведения.
Напомним, что последние недели сервисные центры работали над восстановлением работы. Все это происходит на фоне ежедневных кибератак на госсайты и админцентры. Большинство центров работает с 9.00 до 18.00, и время может меняться в зависимости от местного комендантского часа. В МВД уже составили график работы и адресов сервисных центров.