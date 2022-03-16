В сервисных центрах МВД возобновили предоставление некоторых государственных услуг. Так, помимо замены водительского удостоверения, теперь можно сдать экзамен, зарегистрировать транспорт и получить документы на авто.

С 16 марта в сервисных центрах МВД можно:

заменить водительское удостоверение тем водителям, которые имеют право выезжать за границу и привлекаются к обороне;

сдать экзамен на получение категории С и СЕ — в первую очередь это касается граждан, которые мобилизовались в ВСУ, привлекаются к ТрО;

зарегистрировать новый транспорт;

получить дубликат документов о регистрации авто.

Правда, получить справку о судимости все еще нет возможности.

В СЦ МВД отметили, что предварительная запись сейчас недоступна — чтобы получить услуги, необходимо получить талон в помещении заведения.

Напомним, что последние недели сервисные центры работали над восстановлением работы. Все это происходит на фоне ежедневных кибератак на госсайты и админцентры. Большинство центров работает с 9.00 до 18.00, и время может меняться в зависимости от местного комендантского часа. В МВД уже составили график работы и адресов сервисных центров.