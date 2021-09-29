За последние несколько лет автомобили в Украине стали намного доступнее — теперь для покупки транспорта не нужно тратить кучу средств.

Факты ICTV составили рейтинг самых лучших автомобилей для начинающих водителей, которые садятся за руль в юном возрасте.

Конечно, лучший автомобиль для новичков — это компактный городской хэтчбек по низкой цене.

1. Volkswagen Polo

Это просто идеальный первый автомобиль. Polo не может похвастаться высокой скоростью, но современные модели оснащены технологиями для помощи во время вождения, а также передовыми системами безопасности.

Базовая версия современной модели оснащена 1,0-литровым двигателем мощностью 90 л.с. Конечно, для гонок она не годится, но добраться с одного конца города в другой можно с комфортом. Багажник для компактного авто огромный — его объем достигает 351 л — можно погрузить все вещи и отправиться в отпуск.

2. Seat Ibiza

Seat находится под крылом корпорации Volkswagen, но в безопасности он уступает Polo. Новые модели также могут похвастаться передовыми технологиями — функция обнаружения пешеходов с автоматическим торможением, адаптивный круиз-контроль и беспроводная зарядка смартфонов и других гаджетов. Базовая модель имеет поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

Ibiza имеет просто гигантский багажник объемом в 355 л. Новые модели также имеют увеличенное пространство для ног и головы, если сравнивать с предшественниками.

3. Ford Fiesta

Ford Fiesta — один из лучших автомобилей для новичка. Как и Seat, компактный автомобиль оснащен системой обнаружения пешеходов, которая срабатывает даже в ночное время. Начинающим водителям технология точно пригодится.

Новенькие Fiesta оснащены качественной аудиосистемой B&O Play — по всему салону установлено 8 динамиков. Это просто находка для тех, кто любит слушать музыку на полную громкость.

Модельный ряд 2021 года предлагает на выбор и гибридные модификации, которые отлично подойдут для езды в пределах города.

4. Citroen C1

Его компактность и современный дизайн понравится многим водителям. Французский автомобиль доступен в Украине и с механической коробкой передач. Модель 2014 года может похвастаться объемом двигателя в 82 л.с.

5. Kia Picanto

Автомобиль корейского производства выглядит неповторимо — строгие линии и оптика предают ему спортивного вида. Современные модели оснащаются двигателями объемом 1.0 и 1.2 литра, а на выбор дается как механика, так и автомат.

Напомним, что в Германии владельцам больших авто увеличили стоимость парковки. Теперь владельцам внедорожников придется платить €180 в год за парковку в городе Тюбинген. Водители авто до 1,8 т. будут и дальше платить по €30 в год. Мэр Борис Палмер предложил еще более высокую плату за большегрузные автомобили — €360, но муниципальный совет не был заинтересован в повышении цены в 12 раз.