Власти немецкого городка Тюбингена планируют повысить стоимость парковки для владельцев тяжелых авто — вместо €30 придется платить €180 в год.

Годовая парковка в этом населенном пункте для всех авто стоила одинаково. К примеру, владелец люксового Bentley Bentayga и водитель бюджетного Dacia Sandero платили фиксированную сумму €30, но вскоре это изменится.

За парковку внедорожников и вэнов придется заплатить в 6 раз больше. Изменения коснутся водителей авто весом более 1800 кг.

Мэр Борис Палмер предложил еще более высокую плату за большегрузные автомобили — €360, но муниципальный совет не был заинтересован в повышении цены в 12 раз. Мэр Тюбингена заявил, что только техническое обслуживание паркомест стоит больше €180 в год.

Далеко не всем жителям города придется платить полную сумму — владельцы авто с социальным страхованием заплатят €90.

Жителям Киева теперь придется платить за парковку даже в спальных районах. Этим летом КГГА обнародовала и утвердила новые парковочные зоны, а также изменила цены.

За один час парковки в центре города придется заплатить 35 грн. На прилегающих к центру территориях цена будет другой — 25 грн. В спальных районах города стоимость парковки остается без изменений — 5 грн/час. В ближайшее время на улицах столицы появится разметка и дорожные знаки для информирования о платной услуге.