Американская компания Ford анонсировала новый компактный Fiesta 2021 года. Корпорация не стала разделять трехдверную и пятидверную модель, представив их вместе.

Производитель добавил кучу изменений, которые коснулись не только внешнего вида.

Решетка радиатора стала заметно больше. Новинку оснастили светодиодными фарами, и они будут доступны даже в базовой комплектации. Матричные фары получат топовые комплектации.

На выбор дается несколько модификацй. Базовая — Trend, средняя — Titanium, а топовая — ST. В продаже также появится коммерческая версия Van, а также Active с уклоном на путешествия. Titanium отличается от Trend добавлением новых технологий, а максимальная комплектация получила спортивный обвес кузова и более мощный двигатель.

Все модификации получили 12,3-дюймовый дисплей приборов, а также систему безопасности — она сможет предупреждать о пересечении полосы во время движения.

Линейка с электродвигателями получили новую начинку. Под капотом у них будет 48-вольтовый гибрид EcoBoost, который работает в паре с автоматом. Движок будет доступен в двух версиях — с 125 и 155 л.с., также есть возможность использовать механическую КПП. Расход топлива – 4,9 л на 100 км.

Топовая версия Fiesta ST получила силовую установку с 1,5-литровым EcoBoost мощностью 200 л.с. Компактное авто может похвастаться максимальной скоростью в 230 км/ч.

По заявлению Ford цена на новенькую Fiesta начинается от $23 тыс., а первые поставки начнутся уже с 2022 года.