Корейский производитель авто Hyundai отказался от производства автомобиля Accent с механической коробкой передач. Изменения вступят в силу во время производства модельного ряда 2022 года. Об этом сообщает CarsDirect.

Подобные изменения в комплектации негативно повлияет на стоимость модельного ряда. Новенький Accent 2022 подорожает в среднем на $1 300. Базовая комплектация Accent SE будет стоить от $17 670.

Впрочем, седан все еще считается доступным на рынке авто. Сейчас автомобиль оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Помимо низкой цены, автомобиль может похвастаться экономностью.

Новая модель 2022 года будет оснащаться коробкой передач от Hyundai. Она получила название Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT), и в принципе ее работы будет использован цепной вариатор.

Компания также занимается производством и электрокаров. Безопасность новенького Hyundai Ioniq 5 испытали по системе KNCAP, и результаты удивили даже экспертов. Автомобиль получил высокую оценку.

Рынок авто постоянно меняется — в продаже появляются новые автомобили с уникальными характеристиками. К примеру, Skoda показала электрический кроссовер Enyaq Coupe iV, который получил новый дизайн, влияющий на дальность хода. Новинка сможет проехать без подзарядки до 535 км.

Релиз электрокара от Skoda состоится в конце 2021 года. Информация о ценах станет доступной во время премьеры.