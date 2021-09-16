Новенький пикап Hyundai Santa Cruz стал самым продаваемым автомобилем в августе. Согласно новым данным iSeeCars, новинка пользуется огромной популярностью.
Амбициозный корейский пикап сдвинул на второе место спорткар Chevrolet Corvette, который на протяжении нескольких месяцев лидировал в рейтинге.
В статистике учитывались данные о продаже 900 тыс. новых и подержанных автомобилей, проданных в прошлом месяце. Результаты показали, что Santa Cruz находится в дилерском центре Hyundai в среднем всего восемь дней. Спортивный Chevrolet Corvette продается за 8,3 дня.
Средняя цена на пикап составляет около $34 тыс.
Топ-10 самых популярных авто августа:
- Hyundai Santa Cruz
- Chevrolet Corvette
- Mercedes-Benz GLS
- Subaru Crosstrek
- Toyota RAV4
- Toyota Sienna
- Subaru Forester
- Hyundai Tucson Hybrid
- Toyota 4Runner
- Lexus RX 450h
Стоит учесть, что результаты не основаны на общем количестве проданных автомобилей. Пандемия заметно повлияла на цепочки поставок компонентов для авто, и автомобили в дилерских центрах больше не задерживаются — купить новенькую модель в 2021 году не так и просто.
Результаты также показали, что продажа нового автомобиля в среднем занимает 26 дней.
Проблема с поставками компонентов коснулись абсолютно всех производителей авто. Компания Toyota сообщила об увеличении сроков поставок новеньких Land Curiser 300 — теперь будущем владельцам внедорожников придется ждать до 4 лет.