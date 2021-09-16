Новенький пикап Hyundai Santa Cruz стал самым продаваемым автомобилем в августе. Согласно новым данным iSeeCars, новинка пользуется огромной популярностью.

Амбициозный корейский пикап сдвинул на второе место спорткар Chevrolet Corvette, который на протяжении нескольких месяцев лидировал в рейтинге.

В статистике учитывались данные о продаже 900 тыс. новых и подержанных автомобилей, проданных в прошлом месяце. Результаты показали, что Santa Cruz находится в дилерском центре Hyundai в среднем всего восемь дней. Спортивный Chevrolet Corvette продается за 8,3 дня.

Средняя цена на пикап составляет около $34 тыс.

Топ-10 самых популярных авто августа:

Hyundai Santa Cruz Chevrolet Corvette Mercedes-Benz GLS Subaru Crosstrek Toyota RAV4 Toyota Sienna Subaru Forester Hyundai Tucson Hybrid Toyota 4Runner Lexus RX 450h

Стоит учесть, что результаты не основаны на общем количестве проданных автомобилей. Пандемия заметно повлияла на цепочки поставок компонентов для авто, и автомобили в дилерских центрах больше не задерживаются — купить новенькую модель в 2021 году не так и просто.

Результаты также показали, что продажа нового автомобиля в среднем занимает 26 дней.

Проблема с поставками компонентов коснулись абсолютно всех производителей авто. Компания Toyota сообщила об увеличении сроков поставок новеньких Land Curiser 300 — теперь будущем владельцам внедорожников придется ждать до 4 лет.