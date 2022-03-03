Виталий Кличко призвал водителей не бросать свой транспорт возле железнодорожного вокзала.

— Оттуда идет эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас заброшенные автомобили, блокирующие подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на ближайшие улицы, — заявляет чиновник.

По словам мэра Киева, владельцы авто найдут свой транспорт на улицах Жилянской, Саксаганской и близлежащих.

К заявлению Кличка присоединилась и военная администрация — бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, блокирующие проезд и скорую эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева

Глава столицы порекомендовал оставлять транспорт там, где он никому не будет мешать.

Напомним, что для водителей Киева с 28 февраля начали действовать строгие ограничения. Так, транспорту категорически запрещено использовать полосу общественного транспорта для передвижения. Те, кто пренебрегут этим правилом, будут считаться частью диверсионно-разведывательных групп. По заявлению КМДА, ограничения действую на все авто, кроме специализированных.

Также не стоит забывать и о правилах обгона военной колонны. Если цепочка военной техники имеет путеводителя — обгон разрешается всей колонны за один раз. Если у направляющего включена сирена — обгон категорически запрещен. Нужно ехать сзади, или дождаться смены движения техники.