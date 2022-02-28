Водителям в Киеве запретили пользоваться полосой общественного транспорта. Об этом сообщили в КМДА.

Так, автомобили водителей, которые пользуются полосой ОТ, будут автоматически считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

По заявлению КМДА, ограничения действую на все авто, кроме специализированных.

— Пользоваться полосой общественного транспорта вправе: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!

В администрации также добавили, что город живет в условиях военного положения, и призвали не подвергать себя опасности.

Также по всей Украине действуют правила обгона военной колонны для водителей. Если в колонне военной техники есть связующие — обгон нужно делать одиножды и целиком. Если мигают сирены у участников колонны — обгон строго запрещен.

Так, с утра 28 февраля заработал коммунальный транспорт и продуктовые магазины. Поезда столичной подземки будут курсировать гораздо реже обычного, а также ограниченное количество автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Об этом заявили в КМДА.

В столичной администрации также попросили не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости. К тому же, комендантский час в Киеве не отменен.

С 28 февраля он продлится с 22.00 до 7.00.