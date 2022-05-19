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Выпил — остался без авто: конфискованный у пьяных водителей транспорт хотят передавать ВСУ

19 мая 2022, 16:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ключи от авто
Источник: Depositphotos

В Украине хотят отбирать автомобили у пьяных водителей, и отдавать транспорт на нужды армии. Помимо военных, получать автомобили нарушителей сможет полиция и другие государственные структуры.

Такую инициативу выдвинули нардепы — соответствующий законопроект №7382 уже зарегистрирован от 17 мая 2022 года. Изменения хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Изменения будут действовать в условиях военного положения — транспорт водителей в алкогольном и наркотическом опьянении планируют передавать ВСУ, Министерства внутренних дел Украины, или Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

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Правда, законопроект вызывает вопросы. Водитель транспортного средства не всегда является владельцем. Нарушитель может быть доверенным лицом, или же кататься на каршеринговом авто, взяв его в прокат. Как правоохранительные органы будут действовать в таких случаях — неизвестно.

С 16 мая в Украине снова заработали камеры фиксации нарушений ПДД. По словам первого заместителя руководителя департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в феврале работало 270 датчика, н ов условиях войны включили только 128 систем.

Алексей добавил, что система передачи информации о нарушителей очень защищена, что снижает шансы не передачу данных в руки злоумышленников. Штрафы за нарушения водителям будут приходить в течении двух месяцев, что может удивить водителей.

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Теги
Автомобилисты, Війна в Україні
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