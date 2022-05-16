В Киеве с 16 мая возобновляют плату за парковку. Соответствующее решение принял Киевсовет.

Стоит отметить, что парковка будет платной только в будни с 8.00 до 22.00. В другое время суток в будни, а также в субботу и воскресенье — парковка бесплатная.

В приложении Киев Цифровой работает сервис безналичной оплаты парковки.

Важное новшество: во время воздушной тревоги инспекторам запрещено штрафовать водителей.

— За безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не вправе штрафовать водителей. Обратите внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении – это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева, – заявили в КГГА.