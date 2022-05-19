В Україні хочуть відбирати автомобілі у п’яних водіїв та віддавати транспорт на потреби армії. Окрім військових, отримувати автомобілі порушників зможе поліція та інші державні структури.

Таку ініціативу висунули нардепи – відповідний законопроєкт №7382 вже зареєстровано від 17 травня 2022 року. Зміни хочуть внести до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Зміни діятимуть в умовах воєнного стану – транспорт водіїв у алкогольному та наркотичному сп’янінню планують передавати ЗСУ, Міністерству внутрішніх справ України або Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зараз дивляться

Щоправда, законопроєкт викликає запитання. Водій транспортного засобу не завжди є власником. Порушник може бути довіреною особою, або кататися на каршеринговому авто, взявши його в прокат. Як правоохоронні органи діятимуть у таких випадках – невідомо.

З 16 травня в Україні знову запрацювали камери фіксації ПДР. За словами першого заступника керівника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, у лютому працювало 270 датчика, але в умовах війни включили тільки 128 систем.

Олексій додав, що система передачі інформації щодо порушників дуже захищена, що знижує шанси не передачу даних до рук зловмисників. Штрафи за порушення водіям приходитимуть протягом двох місяців, що може здивувати водіїв.