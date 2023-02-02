Жителям Киева упростили возвращение эвакуированных автомобилей. Теперь это можно будет сделать при помощи Дії.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что раньше возвращение авто занимало немало времени. Теперь же в приложении Киев Цифровой можно будет делиться документом через Дію, быстро получить QR-код и забрать машину со штрафплощадки.

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Как забрать эвакуированное авто через Дія

Нужно внести номер авто в свой профиль в приложении Киев Цифровой.

Если авто эвакуируют, человек получит уведомление, при нажатии на которое появится вкладка Вернуть авто. После этого нужно будет только добавить копии водительских документов через Дію и оплатить суммы штрафа и эвакуации. Затем человек получит QR-код, по которому можно забрать авто со штрафплощадки.

Подробная видеоинструкция, как забрать эвакуированное авто через приложение Дія, ниже.

Напомним, что в Киеве появятся пропуски нового образца для езды по столице в комендантский час. Так, они начнут действовать с начала последнего месяца зимы, и в КГВА рассказали, для чего нужны изменения.