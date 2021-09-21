Британские эксперты из WhatCar выяснили, какие производители авто врут о расходе топлива своих моделей.

Энтузиастам удалось провести лабораторные исследования — точность показателей была на высочайшем уровне. Правда, автолюбители не сообщили о количестве транспорта, участвовавшего в эксперименте. Однако они назвали наилучшие и наихудшие модели, которые все еще активно продаются на рынке.

На первом месте расположилась дизельная версия Ford Ranger — он потребляет на 18,6% меньше топлива, чем заявлял производитель. На втором месте — гибридная версия Honda CR-V. Японский автомобиль потребляет на 12,3% меньше заявленного горючего. Компактный Volkswagen Up закрывает тройку лидеров — его реальный расход оказался на 10,1% меньше заявленного.

Популярные в Украине Dacia/Renault Duster также потребляют на 10,1% меньше топлива. Заряженная Honda Civic Type R может похвастаться показателем неожиданной экономии в 9,2%.

Некоторые производители пытаются увеличить продажи авто за счет снижения показателей “прожорливости”. Престижный BMW 420d потребляет на 26,4% больше заявленного топлива. Suzuki Swace также попал в список аутсайдеров с показателем в 21,6%. Компактный и городской Ford Fiesta разочаровал экспертов – автомобиль потребляет на 20% больше бензина.

Городской гибрид Renault Clio e-tech тоже не может порадовать экологичностью — он расходует на 19,6% больше топлива. Легендарная Audi A3 Sedan замыкает список — седан потребляет на 16% больше бензина.