С 14 декабря украинские водители столкнутся с изменениями в процедуре регистрации и перерегистрации транспорта. Все из-за вступления в силу сразу двух постановлений Кабмина — №1019 и №1299.

Что изменится в регистрации авто с 14 декабря 2022 года — далее в материале.

Изменение услуги оценки авто

Сейчас смотрят

Первое постановление №1019 касается экспертной оценки транспортного средства от СЦ МВД.

Заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец заявил, что эта услуга отделяется от процедуры регистрации, но не отменяется. В свою очередь это меняет порядок процедур.

— Теперь исследование нужно проходить до того, как обращаться за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства, — заявил Баранец.

Такое решение дает возможность перерегистрировать транспортное средства с помощью Дії. Экспертная оценка — это единственный шаг, который нельзя сделать онлайн с помощью смартфона.

Процесс перерегистрации авто у Дії

Теперь у водителей есть два варианта — перерегистрировать транспорт в СЦ МВД или воспользоваться онлайн-услугами.

Новый вариант подразумевает всего две задачи:

заранее обратиться к экспертам СЦ МВД за оценкой касательно авто;

подать заявку на перерегистрацию авто и дождаться ее анализа сотрудниками МВД.

После этого можно идти в сервисный центр, сдать старые номера и получить новые документы.

Когда нужна экспертная оценка

Получить заключение от сотрудников СЦ нужно в нескольких случаях:

во время восстановления свидетельства о регистрации ТЗ, если оно было выдано до 1 сентября 2019 года;

во время перерегистрации авто с одного владельца на другого;

во время регистрации подержанного авто, ввезенного из-за границы;

во время перерегистрации в случае унаследования, если свидетельство предыдущему владельцу было выдано до 1 сентября 2019 года.

Какой транспорт можно перерегистрировать через Дія

В первую очередь стоит отметить, что воспользоваться услугой онлайн может только физическое лицо. Бизнесу придется делать это по-старому.

Через Дію можно будет перерегистрировать ограниченный список транспорта — только лековые авто, мотоциклы и мопеды.

Преимущества и недостатки

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV автоэксперт Станислав Бучацкий рассказал о преимуществах и недостатках перерегистрации авто у Дії.

Эксперт уверен, что пользоваться услугой также нужно разрешить и бизнесу.

— С начала 2022 года более 31% сделок купли-продажи транспортных средств заключал бизнес. Поэтому, такая же процедура должна быть введена и для юридических лиц, — уверяет Бучацкий.

В целом, новинка частично упростит процесс, хоть и не полностью автоматизирована. Помимо осмотра экспертами транспорта, на скорость оформления документов также будет влиять и время — обрабатывать заявки будут работники сервисных центров в рабочее время, то есть услуга не будет работать мгновенно и круглосуточно.