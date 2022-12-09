З 14 грудня українські водії зіштовхнуться зі змінами у процедурі реєстрації та перереєстрації транспорту. Все через набуття чинності одразу двох постанов Кабміну – №1019 та №1299.

Що зміниться у реєстрації авто з 14 грудня 2022 року – далі у матеріалі.

Зміна послуги оцінки авто

Зараз дивляться

Перша постанова №1019 стосується експертної оцінки транспортного засобу СЦ МВС.

Заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець заявив, що ця послуга відокремлюється від процедури реєстрації, але не скасовується. У свою чергу, це змінює порядок процедур.

– Тепер дослідження потрібно проходити до того, як звертатися за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, – заявив Баранець.

Таке рішення дає можливість перереєструвати транспортні засоби за допомогою Дії. Експертна оцінка – це єдиний крок, який не можна зробити онлайн за допомогою смартфона.

Процес перереєстрації авто у Дії

Тепер водії мають два варіанти – перереєструвати транспорт у СЦ МВС або скористатися онлайн-послугами.

Новий варіант має на увазі лише два завдання:

заздалегідь звернутися до експертів СЦ МВС за оцінкою щодо авто;

подати заявку на перереєстрацію авто та дочекатися її аналізу співробітниками МВС.

Після цього можна йти до сервісного центру, здати старі номери та отримати нові документи.

Коли потрібна експертна оцінка

Отримати висновок від співробітників СЦ потрібно у кількох випадках:

під час поновлення свідоцтва про реєстрацію ТЗ, якщо воно було видане до 1 вересня 2019 року;

під час перереєстрації авто з одного власника на іншого;

під час реєстрації уживаного авто, ввезеного з-за кордону;

під час перереєстрації у разі успадкування, якщо свідоцтво попередньому власнику було видано до 1 вересня 2019 року.

Який транспорт можна перереєструвати через Дія

Насамперед варто відзначити, що скористатися послугою онлайн може лише фізична особа. Бізнесу доведеться робити це по-старому.

Через Дію можна буде перереєструвати обмежений список транспорту – лише лікові авто, мотоцикли та мопеди.

Переваги та недоліки

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV автоексперт Станіслав Бучацький розповів про переваги та недоліки перереєстрації авто у Дії.

Експерт упевнений, що користуватися послугою також потрібно дозволити бізнесу.

– З початку 2022 року понад 31% угод купівлі-продажу транспортних засобів укладав бізнес. Тому така сама процедура має бути запроваджена і для юридичних осіб, — запевняє Бучацький.

Загалом новинка частково спростить процес, хоч і не повністю автоматизована. Крім огляду експертами транспорту, на швидкість оформлення документів також впливатиме і час – оброблятимуть заявки працівники сервісних центрів у робочий час, тобто послуга не працюватиме миттєво та цілодобово.