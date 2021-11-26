Уже с 11 ноября на территории Украины нельзя растаможить автомобиль на европейских номерах по льготной ставке. Однако владельцы евроблях нашли лазейку, чтобы и дальше пользоваться такой услугой.

Известно, что уже с ноября патрульная полиция может остановить транспорт на еврономерах и выписать штраф в размере 8 тыс. грн, а таможенная служба может потребовать выплату в размере 170 тыс. грн.

Однако для участников боевых действий срок льготной растаможки продлили — аж до 8 февраля 2022 года. Владельцы авто из Европы платят ветеранам АТО за регистрацию их транспорта на украинские номера по льготной ставке.

В ОО Авто Евро Сила уверяют, что схема рабочая, и поможет огромному количеству украинцев избежать штрафа.

Однако и с этой идеей могут быть проблемы — в участника боевых действий должна быть хорошая кредитная история и отсутствие задолженностей. После регистрации на украинские номера транспорт могут конфисковать.

Также военный может поступить нечестной — переоформить авто на себя.

Если владелец евробляхи захочет использовать такую лазейку — нужно заключить договор об обязательной передачи транспорта после регистрации, чтобы избежать возможной потери авто.

По состоянию на 9 ноября, более 83 тыс. автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд грн.