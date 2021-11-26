Вже з 11 листопада на території України не можна розмитнити автомобіль на європейських номерах за пільговою ставкою. Однак власники євроблях знайшли лазівку, щоб і надалі користуватися такою послугою.

Відомо, що вже з листопада патрульна поліція може зупинити транспорт на єврономерах та виписати штраф у розмірі 8 тис. грн, а митна служба може вимагати виплату у розмірі 170 тис. грн.

Проте для учасників бойових дій термін пільгового розмитнення продовжили — аж до 8 лютого 2022 року. Власники авто із Європи платять ветеранам АТО за реєстрацію їхнього транспорту на українські номери за пільговою ставкою.

В ГО Авто Євро Сила запевняють, що схема робоча і допоможе величезній кількості українців уникнути штрафу.

Однак і з цією ідеєю можуть бути проблеми – в учасника бойових дій має бути хороша кредитна історія та відсутність заборгованостей. Після реєстрації на українські номери транспорт можуть конфіскувати.

Також військовий може вчинити нечесно — переоформити авто на себе.

Якщо власник євробляхи захоче використати таку шпаринку — потрібно укласти договір про обов’язкову передачу транспорту після реєстрації, щоб уникнути можливої ​​втрати авто.

Станом на 9 листопада, понад 83 тис. автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн.