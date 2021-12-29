Суды начали массово лишать прав водителей авто на еврономерах. Речь идет о владельцах транспорта, который до сих пор не зарегистрировали на украинские номера.

Так, полицейский имеет право остановить транспорт и выписать штраф водителю евробляхи в размере 8 500 грн. За первое правонарушение автомобиль не конфискуется. Если подобная ситуация повторяется на протяжении года — штрафуют на сумму в 17 000 грн с лишением прав на 1 год и возможной конфискацией авто. Также дело о повторном правонарушении рассматривается судом.

По данным Дорожнего Адвоката, суды переполнены протоколами с этими правонарушениями. В большинстве случаев назначают выплату штрафа в размере 17 000 грн и лишение прав на 1 год.

Подобные случаи заметно участились после окончания срока льготной растаможки авто в Украине. Уже с 11 ноября водители не могут перерегистрировать транспорт по сниженной цене. По состоянию на конец осени, более 83 тыс. автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд грн.

Но владельцы евроблях нашли лазейку в законе — льготную ставку на растаможку продлили для участников боевых действий аж до 8 февраля 2022 года. Правда, нужно договариваться с военным во время регистрации — далеко не каждый готов идти на такие риски.

Другие владельцы авто на европейских номерах не стали дожидаться штрафов — они бесплатно отдали свой транспорт государству.